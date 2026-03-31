CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilo de cunhado de Vorcaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, a quebra dos sigilos fiscal e bancário do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

A medida foi proposta pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

Segundo o parlamentar, há indícios de que Zettel mantém conexões financeiras com estruturas ligadas ao Banco Master e à Reag Investimentos, que estariam sendo utilizadas para a circulação e possível ocultação de recursos de origem ilícita.

De acordo com o requerimento aprovado, o objetivo da quebra de sigilo é permitir o rastreamento detalhado das movimentações financeiras, identificar intermediários e apontar os beneficiários finais das operações.

Costa argumentou que a medida é essencial para esclarecer eventuais práticas de lavagem de dinheiro e a atuação de organizações criminosas no entorno das estruturas investigadas.

A decisão faz parte de uma nova fase da CPI, que busca avançar sobre o núcleo financeiro do caso e aprofundar a análise de vínculos entre pessoas físicas e instituições envolvidas.

Convocações incluem ex-diretor do BC e ex-governadores

Na mesma sessão, os parlamentares analisam a convocação do ex-diretor do Banco Central Renato Dias de Brito Gomes, que atuava na área de organização do sistema financeiro e resolução bancária.

Também estão na pauta pedidos para ouvir Yan Felix Hirano, apontado como possível facilitador na inserção de recursos no sistema financeiro, e o desembargador Macário Júdice.

No caso de Ibaneis, o relator aponta duas frentes de esclarecimento: operações do escritório de advocacia fundado pelo governador com fundos ligados ao ecossistema investigado, incluindo cessões de créditos associadas à Reag e ao Banco Master; e sua atuação institucional à frente do Governo do Distrito Federal em decisões envolvendo o BRB, que chegou a negociar a aquisição do Banco Master.