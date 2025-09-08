Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Reag encontra um novo controlador: fundador vende participação para executivos

João Carlos Mansur vendeu 87,38% do capital da companhia para a Arandu Capital, gestora detida por executivos da própria Reag

Reag Investimentos: A empresa passou a ser listada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, após a aquisição da GetNinjas. (Reag Investimentos/Reprodução)

Reag Investimentos: A empresa passou a ser listada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, após a aquisição da GetNinjas. (Reag Investimentos/Reprodução)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08h57.

A Reag Investimentos anunciou uma série de mudanças na estrutura de governança e controle acionário neste domingo, 7. João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, vendeu 87,38% do capital da companhia para a Arandu Capital, gestora detida por executivos da própria Reag.

A operação, que totaliza R$ 100 milhões, ainda deve ser submetida aos órgãos competentes para aprovação, segundo fato relevante. O contrato de compra e venda de ações foi celebrado no sábado e contempla a totalidade das ações dos atuais controladores.

A Reag Investimentos comunicou ainda que três executivos deixaram seus cargos na companhia. Mansur renunciou à presidência do conselho de administração. Também saíram Altair Tadeu Rossato, que ocupava uma cadeira independente no conselho e era membro do comitê de auditoria, e Fabiana Franco, que atuava como diretora financeira.

Segundo o estatuto da empresa, os substitutos serão escolhidos pelos conselheiros que permanecem no cargo e devem cumprir o restante dos mandatos.

A operação foi anunciada após a deflagração da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que incluiu mandados de busca e apreensão na sede da companhia. A Reag deu início a uma reorganização — ou management buyout — para isolar suas áreas de asset e wealth da crise provocada por denúncias de lavagem de dinheiro.

A Reag é uma das principais gestoras independentes do país, com foco em crédito estruturado, fundos imobiliários e ativos alternativos. Fundada em 2008, a casa tem mais de R$ 340 bilhões sob gestão e trabalha com operações de recuperação judicial, private equity e investimentos no setor imobiliário.

A Reag Asset Management de João Carlos Mansur, era a acionista controladora da Reag, com 63,93% das ações ordinárias da companhia. A empresa passou a ser listada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, após a aquisição da GetNinjas, no início de 2025.

A operação da Polícia Federal, deflagrada nas últimas semanas tinha como alvo instituições financeiras suspeitas de serem usadas para ocultar o patrimônio do crime organizado.

Acompanhe tudo sobre:Gestores de fundosFintechsFaria LimaB3

Mais de Invest

Reunião dos Brics, IGP-DI e balança comercial: o que move os mercados

Alibaba atrai US$ 1,7 bi de investidores chineses e lidera negociações em Hong Kong

Sai a legging, entra o jeans: ações da Levi's e American Eagle disparam em Wall Street

Bolsas globais iniciam semana com crise política na França e sucessão no Japão no radar

Mais na Exame

Economia

Boletim Focus: mercado mantém projeção do IPCA para 2025 e reduz a de 2026

Mercados

Reunião dos Brics, IGP-DI e balança comercial: o que move os mercados

Negócios

Por que essa pequena startup de Goiás conquistou a OAB — e prevê crescer 21.500% em um ano?

Mundo

Comércio entre China e EUA encolhe e pressiona recuperação da segunda maior economia do mundo