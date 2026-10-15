Como Flávio Bolsonaro votou sobre o fim da escala 6x1 no Senado?

Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07h17.
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou a favor da PEC que prevê o fim da escala 6x1 nos dois turnos realizados na quarta-feira, 14. O parlamentar participou remotamente, pois cumpria agenda no Rio Grande do Sul, e não se manifestou durante as discussões. A proposta foi aprovada por 75 votos a 1 em cada turno e segue para promulgação.
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou a favor do fim da escala 6x1 nos dois turnos realizados pelo Senado Federal na quarta-feira, 14 de outubro. O parlamentar participou da votação remotamente, enquanto cumpria agenda no Rio Grande do Sul, e não participou das discussões no plenário.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada por 75 votos favoráveis e um contrário em cada turno. O único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Com a conclusão da votação, o texto segue para promulgação.
A proposta prevê a substituição da escala de seis dias de trabalho para um de descanso por uma regra geral de cinco dias de trabalho e dois de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.
O resultado nominal das duas votações está disponível no levantamento publicado pela EXAME.
Flávio Bolsonaro registrou voto favorável à PEC tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senador não estava presencialmente no plenário de Brasília e participou das votações à distância.
O candidato à Presidência cumpria compromissos de campanha no Rio Grande do Sul e não fez pronunciamento durante as mais de cinco horas de discussão da proposta.
A aprovação ocorreu com apoio de parlamentares governistas e da oposição. Embora tenham defendido a PEC, integrantes do PL e de outros partidos apresentaram ressalvas sobre os efeitos da redução da jornada para empregadores e sobre a necessidade de permitir formas mais flexíveis de contratação.
O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), declarou voto favorável ao fim da escala 6x1, mas defendeu que a mudança considere também os efeitos sobre as empresas e a manutenção dos empregos.
Durante a discussão, Portinho afirmou que a proposta poderá trazer benefícios aos trabalhadores, mas argumentou que a geração de empregos depende das condições de funcionamento das empresas.
Parlamentares da oposição também defenderam a possibilidade de mudanças futuras nas regras de contratação e remuneração, inclusive por meio de jornadas flexíveis com pagamento proporcional às horas trabalhadas.
Uma das propostas citadas durante o debate foi a PEC 12/2026, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que prevê a possibilidade de um regime flexível de trabalho com remuneração de acordo com as horas cumpridas.
A PEC estabelece dois dias de descanso semanal remunerado, um deles preferencialmente aos domingos, e reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas por semana.
A transição ocorrerá em duas etapas. Dois meses após a publicação da emenda constitucional, a jornada máxima será reduzida para 42 horas semanais, com direito a dois dias de repouso.
Um ano depois, o limite passará para 40 horas semanais. A redução não poderá resultar em diminuição dos salários.
Como o Senado aprovou a proposta nos dois turnos, o texto segue para promulgação. As novas regras não entram em vigor imediatamente após a votação.
Flávio Bolsonaro votou a favor da PEC 221/2019 nos dois turnos realizados pelo Senado em 14 de outubro de 2026.
Não presencialmente. O senador participou das votações de forma remota enquanto cumpria agenda no Rio Grande do Sul. Ele não se manifestou durante as discussões.
Os senadores do PL que participaram das votações registraram votos favoráveis à PEC. Alguns integrantes do partido defenderam mudanças futuras nas regras trabalhistas.
A proposta recebeu 75 votos favoráveis e um contrário em cada um dos dois turnos no Senado. Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único a votar contra.
Não. A PEC segue para promulgação e prevê uma transição. Os dois dias de descanso semanal começarão a valer dois meses após a publicação da emenda constitucional.