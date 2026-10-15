Como Flávio Bolsonaro votou sobre o fim da escala 6x1 no Senado?

RESUMO ＋ O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou a favor da PEC que prevê o fim da escala 6x1 nos dois turnos realizados na quarta-feira, 14. O parlamentar participou remotamente, pois cumpria agenda no Rio Grande do Sul, e não se manifestou durante as discussões. A proposta foi aprovada por 75 votos a 1 em cada turno e segue para promulgação.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou a favor do fim da escala 6x1 nos dois turnos realizados pelo Senado Federal na quarta-feira, 14 de outubro. O parlamentar participou da votação remotamente, enquanto cumpria agenda no Rio Grande do Sul, e não participou das discussões no plenário.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada por 75 votos favoráveis e um contrário em cada turno. O único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Com a conclusão da votação, o texto segue para promulgação.

A proposta prevê a substituição da escala de seis dias de trabalho para um de descanso por uma regra geral de cinco dias de trabalho e dois de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.

O resultado nominal das duas votações está disponível no levantamento publicado pela EXAME.

Como Flávio Bolsonaro votou sobre o fim da escala 6x1?

Flávio Bolsonaro registrou voto favorável à PEC tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senador não estava presencialmente no plenário de Brasília e participou das votações à distância.

O candidato à Presidência cumpria compromissos de campanha no Rio Grande do Sul e não fez pronunciamento durante as mais de cinco horas de discussão da proposta.

A aprovação ocorreu com apoio de parlamentares governistas e da oposição. Embora tenham defendido a PEC, integrantes do PL e de outros partidos apresentaram ressalvas sobre os efeitos da redução da jornada para empregadores e sobre a necessidade de permitir formas mais flexíveis de contratação.

O que o PL defendeu durante a votação?

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), declarou voto favorável ao fim da escala 6x1, mas defendeu que a mudança considere também os efeitos sobre as empresas e a manutenção dos empregos.

Durante a discussão, Portinho afirmou que a proposta poderá trazer benefícios aos trabalhadores, mas argumentou que a geração de empregos depende das condições de funcionamento das empresas.

Parlamentares da oposição também defenderam a possibilidade de mudanças futuras nas regras de contratação e remuneração, inclusive por meio de jornadas flexíveis com pagamento proporcional às horas trabalhadas.

Uma das propostas citadas durante o debate foi a PEC 12/2026, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que prevê a possibilidade de um regime flexível de trabalho com remuneração de acordo com as horas cumpridas.

O que muda com a aprovação do fim da escala 6x1?

A PEC estabelece dois dias de descanso semanal remunerado, um deles preferencialmente aos domingos, e reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas por semana.

A transição ocorrerá em duas etapas. Dois meses após a publicação da emenda constitucional, a jornada máxima será reduzida para 42 horas semanais, com direito a dois dias de repouso.

Um ano depois, o limite passará para 40 horas semanais. A redução não poderá resultar em diminuição dos salários.

Como o Senado aprovou a proposta nos dois turnos, o texto segue para promulgação. As novas regras não entram em vigor imediatamente após a votação.