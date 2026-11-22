Máquinas de café disponíveis em escritórios, hotéis e demais estabelecimentos comerciais muitas vezes são alugadas de empresas especializadas. De olho nesse mercado, que começava a crescer em São Paulo, os irmãos André e Daniel Malamud decidiram apostar no aluguel de máquinas de café em Londrina (PR), em 2001.

O negócio começou de forma informal, quando os irmãos ainda estavam na universidade, mas se profissionalizou e cresceu nos anos seguintes. Hoje, a Amiste Café funciona no modelo de franquias, com 26 unidades espalhadas pelo Brasil e faturamento de R$ 56 milhões em 2025.

Para 2026, o objetivo é fechar o ano com R$ 80 milhões em faturamento, impulsionado pela abertura de novas unidades e pelo lançamento do modelo de microfranquia. No longo prazo, o desafio é conquistar novos estados e cidades brasileiras.

Como os irmãos começaram a empreender

André, aos 18 anos, e Daniel, aos 20 anos, começaram a empreender com o incentivo do pai, que trabalhava no segmento de aluguel de vending machines. Na época, ele começava a alugar máquinas de café em São Paulo e acreditou que o nicho poderia ser uma oportunidade para os filhos terem uma renda própria em Londrina, no Paraná.

“Meu pai nos incentivou a começar alugando máquinas de café menores e emprestou o dinheiro para comprarmos as dez primeiras. Depois, pagávamos o investimento com a receita dos próprios aluguéis”, afirma André.

A operação foi instalada em uma sala desocupada nos fundos da loja de roupas da mãe. Para conseguir os primeiros clientes, os irmãos saíam às ruas, batendo de porta em porta para apresentar as máquinas e explicar como funcionava o aluguel.

Sozinhos, eles cuidavam de todas as etapas da operação, enquanto cursavam administração. “Era uma operação bastante amadora no início. Fazíamos o comercial, instalávamos as máquinas, entregávamos os produtos e cuidávamos da manutenção. Fomos aprendendo e conhecendo cada etapa da operação.”

Com o tempo, eles compraram novas máquinas, contrataram funcionários e, em 2005, já somavam cerca de 30 clientes. Naquele ano, passaram a se dedicar integralmente ao negócio, o que contribuiu para o crescimento. Em 2011, eram líderes de mercado na cidade e decidiram apostar em uma segunda unidade, em Maringá (PR).

Ao longo dos anos, a empresa também diversificou os tipos de equipamentos oferecidos. Começou com máquinas automáticas de café expresso e, cerca de dois anos depois, passou a incluir modelos multibebidas, capazes de preparar opções como cappuccino, chocolate quente e chá. Na sequência, vieram máquinas de café solúvel e de café coado. Hoje, o portfólio também inclui equipamentos da linha barista, voltados a cafeterias e padarias, além de opções para diferentes portes de empresas e necessidades de consumo.

Como a Amiste Café virou franquia

Com as duas unidades em funcionamento, os irmãos viram no modelo de franquia uma oportunidade para continuar crescendo. Para isso, buscaram o apoio de uma consultoria especializada e trouxeram um novo sócio, com experiência em grandes empresas, para estruturar os processos e padronizar a operação. A ideia era transformar o conhecimento adquirido ao longo de quase dez anos de atividade em um modelo replicável, que permitisse expandir a marca para outras cidades.

“O modelo de carteira de recorrência é um dos principais diferenciais que temos. O cliente é recorrente tanto no aluguel da máquina quanto na compra de insumos, porque precisa repor mensalmente produtos como café, cappuccino e chocolate”, diz André.

A primeira unidade franqueada foi inaugurada em Curitiba (PR), em 2013. A proximidade ajudava a acompanhar o funcionamento da operação e fazer possíveis ajustes. Depois, o negócio continuou crescendo pelo Paraná, até chegar a São Paulo e Santa Catarina. Hoje, há também unidades em estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraíba.

O modelo de negócio funciona a partir da locação de máquinas de café para empresas de diferentes segmentos, como indústrias, escritórios, hotéis, restaurantes e cafeterias. Os franqueados são responsáveis pela prospecção de clientes, instalação dos equipamentos, manutenção e reposição mensal de insumos.

As máquinas e os produtos são adquiridos diretamente de fornecedores homologados pela franqueadora, que centraliza as negociações, organiza os pedidos e oferece suporte aos franqueados. A rede disponibiliza treinamentos e assistência nas áreas técnica, comercial e administrativa, inclusive com orientação online para a resolução de problemas nos equipamentos. A receita é sustentada tanto pelo aluguel das máquinas quanto pela venda recorrente de produtos, como café, cappuccino e chocolate.

Além do modelo tradicional, com investimentos a partir de R$ 700 mil, a rede lançou neste ano a microfranquia, voltada para cidades com entre 50 mil e 200 mil habitantes, com investimento a partir de R$ 90 mil. O prazo de retorno é de 18 a 24 meses, e o faturamento médio mensal é de R$ 26 mil.

Nesse formato, o franqueado pode operar de casa, sem precisar manter showroom, loja, oficina técnica ou estoque próprio.

Quais são as apostas para continuar crescendo

Para alcançar a meta de faturamento de R$ 80 milhões em 2026, a Amiste Café aposta no fortalecimento das unidades existentes e na maturação das franquias mais recentes. Segundo André, as unidades inauguradas nos últimos anos começaram a ganhar volume e a contribuir para o resultado da rede, enquanto as mais antigas seguem ampliando suas operações.

A expansão geográfica também está entre as prioridades. Com a entrada no Nordeste, a partir da inauguração da unidade de João Pessoa (PB), a empresa pretende avançar sobre novos mercados da região. O Rio Grande do Sul é outro estado no radar, onde a marca ainda não tem presença.

Com a combinação dos modelos tradicional e de microfranquia, a meta é chegar a 40 unidades em 2027. A diversidade de formatos busca alcançar desde as pequenas até as grandes cidades. “O interior brasileiro concentra milhares de empresas que demandam esse tipo de solução. Identificamos uma oportunidade importante de crescimento em cidades que possuem economia dinâmica e ainda contam com baixa oferta de operadores especializados”, diz André.

O desafio, no entanto, ainda é ampliar a presença da marca pelo Brasil. Entre os concorrentes estão grandes empresas do segmento de locação de máquinas de café, que, segundo André, nem sempre conseguem oferecer um atendimento próximo. Com estruturas centralizadas, essas companhias podem enfrentar dificuldades na assistência técnica e na entrega de insumos, que muitas vezes dependem de centros de distribuição localizados em outras cidades. A Amiste busca se diferenciar justamente pela proximidade com os clientes e pela atuação regional de seus franqueados.