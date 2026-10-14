Líder do PL diz que Flávio vai propor PEC que permite aumento de jornada já em 2027 se for eleito

O líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse nesta quarta-feira, 14, que o partido vai apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 no Senado, mas que a sigla não desistiu de aprovar um modelo alternativo ao da CLT, que deve ser uma das prioridades de um eventual governo Flávio Bolsonaro (PL) no Congresso para 2027.

"A nossa proposta é dar opção para o trabalhador, mas sem ter uma base (de remuneração mensal) mínima. Lógico que não vamos abrir mão das nossas convicções, porque nós vamos estar dando mais liberdade ao trabalhador para ele escolher qual modelo ele quer. Quer ficar no CLT de 40 horas semanais com a redução (de jornada de trabalho) ou quer uma relação nova? O trabalhador tem que ter a livre escolha", afirmou Sóstenes.

O parlamentar faz referência à PEC 12/2026, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, e que era a alternativa da oposição bolsonarista à proposta do fim da escala 6x1.

O texto cria um regime de trabalho que permite a extensão da jornada para além das 44 horas semanais atuais, estipula que o pagamento seja proporcional às horas trabalhadas e prevê a negociação individual entre empresas e trabalhadores para definir as condições de trabalho.

A rigor, a proposta de Rogério Marinho prevê que os acordos individuais podem ser celebrados com qualquer tipo de trabalhador e prevaleceriam sobre a legislação e os acordos coletivos negociados por sindicatos.

Essa PEC alternativa é defendida publicamente por Flávio, que recuou de sua posição crítica à redução da escala 6x1 e disse na terça-feira que vai votar favoravelmente à PEC defendida pelo governo Lula, que deve ser votada no Senado nesta quarta-feira, 14. O recuo busca neutralizar um eventual efeito positivo da aprovação do texto nas intenções de voto do petista.

A PEC do fim da escala 6x1 aprovada pela Câmara em maio e que deve ser votada nesta quarta pelos senadores é a 221/2019.

A proposta reduz a jornada de trabalho padrão no país das atuais 44 horas semanais para 42 horas em até 60 dias após a promulgação da PEC, além da adoção da escala 5x2, com duas folgas obrigatórias por semana. Após 12 meses da primeira etapa, a carga horária cairá para 40 horas semanais.

O parecer determina ainda que uma das folgas ocorra "preferencialmente aos domingos" e dá prazo de 60 dias para adaptação das convenções coletivas às novas regras.

Flávio prometeu PEC alternativa

Em conversas com líderes empresariais em São Paulo na terça-feira, 13, o próprio Flávio Bolsonaro sinalizou que a aprovação do texto de Marinho seria uma prioridade de seu governo.

A proposta do regime de remuneração por hora trabalhada é apoiada por entidades empresariais como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

A própria CNC, no entanto, já ressaltou que a "prevalência irrestrita do contrato individual sobre os instrumentos coletivos" prevista na PEC de Rogério Marinho "pode fragilizar a atuação sindical e gerar insegurança jurídica".

De acordo com um dos presentes à reunião de Flávio Bolsonaro com empresários em São Paulo, promovida pela Associação Comercial de São Paulo, o senador argumentou que a aprovação do fim da escala 6x1 não impediria a votação da PEC alternativa. Os dois sistemas coexistiriam.

O posicionamento foi comemorado por empresários porque, na prática, o novo regime implicaria custos menores e seria o modelo de contratação preferido pela iniciativa privada.