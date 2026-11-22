O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, após o temporal que deixou cinco mortos e 265 feridos na sexta-feira, 20.

O reconhecimento ocorreu no sábado, 21, e permite acelerar a liberação de recursos e a mobilização de ações emergenciais para atender a população.

A tempestade, que registrou rajadas de vento de até 114 km/h, afetou 20.090 moradores do município. Segundo o balanço da Defesa Civil estadual divulgado na manhã deste domingo, 22, 19.780 pessoas ficaram desalojadas e 40 precisaram recorrer a abrigos temporários.

Os danos atingiram parte da infraestrutura da cidade. Foram contabilizadas 7.796 casas destelhadas, 20 escolas e um hospital danificados, além de cerca de 1.000 árvores derrubadas e 5.000 postes ou trechos de fiação atingidos.

Com o reconhecimento da calamidade, o governo federal poderá acelerar o repasse de recursos para assistência às famílias, limpeza das ruas, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura. Ainda não há estimativa do custo total dos danos.

Governo federal mobiliza equipes para reconstrução

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, esteve em Tupanciretã no sábado, 21, acompanhado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para avaliar as áreas atingidas e coordenar a resposta do governo federal.

A Defesa Civil Nacional mobilizou engenheiros para elaborar os planos de reconstrução e levantar os custos dos danos provocados pela tempestade.

Desde sexta-feira, 20, o Exército Brasileiro enviou cerca de 200 militares para ajudar na retirada de árvores, telhas e destroços, além da liberação de ruas e calçadas.

"Tudo o que for necessário para auxiliar as pessoas, como alimentação, água, material de higiene pessoal, tudo que diz respeito ao rol de ajuda humanitária, a gente vai disponibilizar recurso urgentemente", afirma Waldez Góes.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), também determinou a liberação de R$ 2 milhões para apoio emergencial ao município. Equipes da Defesa Civil estadual, da Brigada Militar e de outros órgãos foram mobilizadas para prestar assistência às famílias.

Segundo o governo federal, a prioridade inicial é garantir alimentos, água e materiais de higiene aos moradores afetados. As etapas seguintes incluem a recuperação das residências e a reconstrução da infraestrutura danificada.

O que causou o temporal em Tupanciretã?

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul identificou que a tempestade foi provocada por uma supercélula, tipo de tempestade que apresenta correntes de ar ascendentes em rotação e pode produzir granizo de grande tamanho, ventos intensos e, em determinadas condições, tornados.

Segundo a Defesa Civil, as evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão, fenômeno em que uma corrente de ar desce rapidamente da nuvem e se espalha ao atingir o solo.

O órgão informou que não foram encontrados indícios suficientes para confirmar a ocorrência de um tornado em Tupanciretã, embora essa possibilidade não tenha sido completamente descartada.

A tempestade atingiu a cidade por volta das 3h de sexta-feira, 20, e durou aproximadamente meia hora.

Os ventos derrubaram postes, árvores e estruturas, deixando áreas do município sem fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água.

Temporal afetou 34 municípios do Rio Grande do Sul

Os danos provocados pelas chuvas e pelos vendavais se estenderam a 34 municípios gaúchos.

Segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil no sábado, 21, 25.123 pessoas foram afetadas no estado, com 7.971 residências destelhadas.

Além de Tupanciretã, São Domingos do Sul contabilizou 1.434 moradores afetados. Em Lagoa Vermelha, foram 820 pessoas atingidas e 20 desalojadas.

Jari registrou 800 pessoas afetadas, enquanto Bom Princípio teve 300, Lindolfo Collor contabilizou 240 e Júlio de Castilhos, 200.

Equipes da Defesa Civil de outros municípios foram deslocadas para prestar assistência à população de Tupanciretã, com apoio de voluntários.

A Defesa Civil também orientou que doações fossem encaminhadas a cidades próximas, como Júlio de Castilhos, Cruz Alta e Santa Maria, para evitar o deslocamento de pessoas até as áreas mais atingidas.

Defesa Civil alerta para novos temporais no RS

O Rio Grande do Sul continua sob risco de tempestades neste domingo, 22.

De acordo com o boletim hidrometeorológico divulgado pela Defesa Civil estadual na noite de sábado, 21, há previsão de temporais isolados, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar 80 km/h em áreas do Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os acumulados de chuva podem chegar a 80 milímetros ao longo do dia, com pontos isolados de até 120 milímetros nas regiões Noroeste e Norte.

Para segunda-feira, 23, a previsão indica tempo estável na maior parte do estado, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas de chuva nas regiões Noroeste, Norte e Sul.

(Com informações de O Globo)