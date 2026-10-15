Quando começa a escala 5x2? Veja o prazo previsto para o fim da 6x1

RESUMO ＋ A escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso, está prevista para começar dois meses após a publicação da emenda constitucional que determina o fim da escala 6x1. A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nos dois turnos na quarta-feira, 14. A jornada máxima será reduzida primeiro de 44 para 42 horas semanais e, um ano depois, para 40 horas, sem redução salarial.

A escala 5x2, que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana, poderá começar a valer dois meses após a publicação da emenda constitucional que determina o fim da escala 6x1. A regra está prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, aprovada na noite desta quarta-feira, 14, no Senado Federal.

O texto estabelece uma transição gradual para reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. A proposta também prevê dois dias de repouso semanal remunerado.

A mudança, porém, ainda não está em vigor. Embora tenha sido aprovada pelo Senado nos dois turnos, a PEC precisa ser promulgada e publicada para que comece a contagem do prazo de transição.

Quando a escala 5x2 começa a valer?

A aprovação no Senado, por si só, não significa que as novas regras já estejam em vigor. O início da transição depende da promulgação e publicação da emenda constitucional.

Nesse momento, os trabalhadores passarão a ter direito a dois dias de descanso semanal, enquanto a jornada máxima será reduzida de 44 para 42 horas.

A redução para 40 horas semanais ocorrerá um ano depois, ou seja, um ano e dois meses após a publicação da emenda.

O cronograma previsto é o seguinte:

Dois meses após a publicação: dois dias de descanso semanal e jornada máxima de 42 horas.

dois dias de descanso semanal e jornada máxima de 42 horas. Um ano e dois meses após a publicação: jornada máxima de 40 horas semanais, com manutenção dos dois dias de descanso.

Como vai funcionar a escala 5x2?

A principal mudança será a ampliação do descanso semanal. No modelo 6x1, o trabalhador cumpre seis dias de expediente para ter um de folga. A proposta estabelece como regra geral cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Isso não significa que todos terão folga aos sábados e domingos. O texto prevê que um dos dias de descanso seja, preferencialmente, aos domingos.

A PEC também permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam escalas diferentes, desde que respeitem a média mensal equivalente a dois dias de descanso por semana e garantam pelo menos uma folga a cada sete dias.

Atividades como saúde, transporte e segurança poderão ter regras diferenciadas previstas em lei.

O salário será reduzido com a escala 5x2?

Não. A PEC proíbe a redução dos salários em razão da diminuição da jornada de trabalho. A proteção inclui os pisos salariais das categorias e os contratos de trabalho já existentes.

Assim, quem atualmente cumpre 44 horas semanais deverá manter a remuneração mensal ao passar para uma jornada de 40 horas, quando as novas regras entrarem em vigor.

Para quem já trabalha cinco dias por semana e cumpre 40 horas, a PEC não prevê redução adicional obrigatória da jornada nem um terceiro dia de descanso.