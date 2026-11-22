O fim do bônus demográfico impõe um desafio matemático ao próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o envelhecimento acelerado da população, a nova gestão terá de adaptar a infraestrutura de saúde pública a uma demanda crescente por cuidados contínuos, ao mesmo tempo em que a força de trabalho encolhe. A pressão esbarra na restrição orçamentária: o Brasil destina 5% do PIBà saúde pública, abaixo da média de 5,7% de um grupo de 50 países analisados pelo Tesouro Nacional, com dados do FMIe da OCDE.

Para Rudi Rocha, professor da FGV EAESP e diretor de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), o impacto dessa transição no Sistema Único de Saúde (SUS) vai além da falta de recursos e expõe falhas na coordenação do atendimento. "Tratar câncer, doença cardiovascular e diabetes exige uma sequência de serviços, e essa é justamente a área em que o sistema é mais frágil", afirma.

O economista aponta ainda que o governo precisará lidar com um descompasso regional severo na oferta de infraestrutura. "No Sul e Sudeste, o envelhecimento pressiona redes que já existem, enquanto no Norte ele chega antes de a rede estar montada", diz.

Confira a entrevista completa:

Os dados da COFOG (Classificação das Funções de Governo) mostram que o Brasil destina 4,72% do PIB à saúde pública, abaixo da média de 5,69% de países comparáveis. Sabendo que nossa transição demográfica é extremamente acelerada, a conta do envelhecimento populacional já começou a chegar para o SUS? Qual é a projeção de aumento de custo per capita à medida que a base da pirâmide encolhe?

A conta já começou a chegar, mas por um caminho menos óbvio do que a simples contagem de idosos. A mudança no perfil de doenças já pressiona o SUS. Entre 2000 e 2019, o câncer passou a ser a principal causa de morte em parte importante do território, sobretudo nos municípios de renda mais alta. Tratar câncer, doença cardiovascular e diabetes exige uma sequência de serviços (rastreamento, diagnóstico, cirurgia, quimioterapia), muitas vezes em municípios diferentes, e essa é justamente a área em que o sistema é mais frágil.

O ritmo da mudança também é importante. A parcela de idosos na população deve passar de 10% para 20% em cerca de 25 anos, enquanto na França isso levou 140 anos, e os idosos devem superar as crianças por volta de 2031. Nas nossas projeções, as necessidades totais de financiamento da saúde sobem de 9,2% do PIB em 2017 para 10,8% em 2030 e 12,5% em 2060. No setor público, o acréscimo seria de cerca de 1,4 ponto do PIB até 2060, o que equivale a um gasto público per capita 2,7 vezes maior que o atual. Só a mudança na estrutura etária responde por pouco mais de um quarto desse aumento. Em um cenário com o PIB crescendo apenas 0,8% ao ano, por exemplo, as necessidades sobem quase 4 pontos do PIB. Ainda assim, mesmo sem ganhos de eficiência, essa trajetória não é insustentável por definição. A questão é se e como o país vai decidir mobilizar esses recursos.

Quando olhamos o gasto total em saúde no Brasil, a parcela de desembolso privado (out-of-pocket e planos de saúde) é muito alta na comparação internacional. De que forma essa estrutura de financiamento dupla exacerba as desigualdades no acesso e quão insustentável ela se torna num cenário de estagnação de renda e envelhecimento?

O Brasil gasta em saúde cerca de 4% do PIB com o SUS, que atende toda a população, e cerca de 6% com a saúde privada, que cobre um quarto dela. Em 2019, o gasto público por pessoa coberta pelo SUS foi de 603 dólares PPP (Paridade de Poder de Compra, indicador que iguala o poder aquisitivo de diferentes moedas), contra 1.892 por beneficiário de plano. Ou seja, gastamos com o beneficiário de plano o mesmo que a média da OCDE, mas com o usuário do SUS gastamos menos de um quinto.

Essa estrutura amplia a desigualdade por três vias. A primeira é o subsídio: o gasto tributário em saúde chegou a R$ 78 bilhões em 2024, e cerca de metade disso vem de deduções no IR sem teto, que beneficiam quem já tem mais renda. A segunda é a segmentação das carteiras na saúde suplementar. Nos planos empresariais, cerca de 90% dos beneficiários são jovens e adultos. Nos individuais e coletivos por adesão, os idosos já são de 25% a 30%. A resposta das operadoras tem sido reajustes altos e rescisões justamente onde o risco é maior, e quem se aposenta perde o plano empresarial. A terceira é a erosão do próprio seguro. Crescem cartões de benefício, planos de cobertura limitada e clínicas populares, voltados a quem só tem o SUS e tem renda mais baixa. Na prática, isso financia gastos do próprio bolso, sem proteção contra os eventos caros.

Num cenário de renda estagnada e restrição fiscal, o resultado pode ser de queda na participação pública no gasto em saúde. Se o gasto público em saúde ficar congelado em termos reais, por exemplo, sua participação no gasto total cai para cerca de 20% até 2060, patamar de países da África Subsaariana.

Temos um descompasso demográfico severo: estados do Sul e Sudeste já apresentam perfis etários europeus, enquanto o Norte segue mais jovem. O atual modelo de repasse de verbas e pactuação do SUS está preparado para lidar com essa pressão assimétrica sobre a infraestrutura de saúde local?

Não está preparado, e a assimetria é mais complexa do que a oposição entre um Sul envelhecido e um Norte jovem. O financiamento federal da média e alta complexidade ainda paga por produção, segundo tabela nacional e tetos financeiros, o que remunera a capacidade instalada que já existe, não a necessidade da população de cada território. Isso ajuda a explicar por que a desigualdade do gasto público em saúde entre municípios caiu menos de 10% entre 2005 e 2023 e continua acompanhando a base econômica local, inclusive na atenção primária.

A Amazônia Legal ilustra bem o problema. A região ainda é relativamente jovem, mas a diferença de expectativa de vida em relação ao resto do país tem aumentado justamente por causa das doenças crônicas entre os mais idosos. As mortes por causas não comunicáveis já são cerca de 3,5 vezes mais numerosas que as por causas externas ou infecciosas, e a região ainda enfrenta essas duas outras cargas. Ao mesmo tempo, a oferta não acompanha o tamanho do desafio. O serviço de diálise mais próximo fica, em média, a 134 km, contra 43 km no resto do país, e o de quimioterapia a 188 km, contra 75 km. Há metade dos médicos por habitante e cerca de um terço dos cardiologistas e oncologistas.

Os municípios gastam 25% menos por habitante, dependem mais de transferências e enfrentam custos mais altos, já que um médico em município pequeno pode custar quase o dobro do que no Sudeste, sem contar combustível e transporte. Ou seja, no Sul e Sudeste o envelhecimento pressiona redes que já existem, enquanto no Norte ele chega antes de a rede estar montada. O problema é que a pressão do envelhecimento cai exatamente sobre os serviços que exigem escala regional e coordenação.

Com o envelhecimento rápido, a pressão sobre a “economia do cuidado” vai explodir. Hoje, esse fardo recai majoritariamente sobre as famílias, na informalidade, afetando a produtividade e a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Como o próximo governo precisa encarar a criação de uma infraestrutura pública de cuidados e qual o impacto disso para a economia real?

Os dados são bem relevantes. Entre idosos com dificuldade para realizar atividades básicas como comer e tomar banho, a proporção que precisa de ajuda sobe de cerca de um quarto até os 69 anos para 57,5% a partir dos 80. Na parcela 20% mais pobre da população, 99,2% dessa ajuda vem da família, e só 0,4% de cuidadores contratados. Quando há em casa um idoso que precisa de ajuda, a probabilidade de uma mulher em idade ativa assumir o cuidado é de 61%, contra 34% entre os homens. Entre as mulheres, cuidar está associado a uma queda de 6,2 pontos percentuais na participação no mercado de trabalho e a duas horas a menos de trabalho por semana.

Do lado da oferta, só 0,7% dos médicos que concluíram residência em 2020 se formaram em geriatria. Os leitos de longa permanência caíram de 0,6 para 0,4 por mil idosos entre 2010 e 2021, e só 36% dos municípios têm instituições de longa permanência, a maioria privada. O cuidado de longo prazo responde por 1% do gasto público em saúde no Brasil, contra 20% na média da OCDE.

Isso pesa na economia real. Afasta mulheres do mercado de trabalho e mantém idosos dependentes ocupando leitos hospitalares caros por falta de alternativa. O próximo governo deveria priorizar o cuidado domiciliar para a população de menor renda, integrar saúde e assistência social para além da transferência de renda e ampliar leitos de reabilitação e a formação em geriatria.

Historicamente, um quinto das internações no SUS poderia ser evitado com uma boa atenção primária. Com as restrições fiscais atuais, o sistema tem conseguido ser eficiente na prevenção das doenças crônicas atreladas à idade, ou o Brasil continua 'enxugando gelo' e gastando seus escassos recursos na alta complexidade hospitalar?

O Brasil fez muito na atenção primária, que hoje cobre mais de 60% da população. O nosso principal programa de atenção primária tem servido de modelo internacional para outros países. E nossas evidências mostram que a qualidade do modelo importa, não só a cobertura. Municípios com maior participação de médicos e enfermeiros nas consultas e de agentes comunitários integrados a equipes multiprofissionais registraram menos mortes por diabetes e por doenças cardiovasculares e menos internações maternas.

O problema é que tem sido difícil expandir o modelo em grandes centros urbanos, conectar os serviços de atenção primária com os demais (exames e diagnóstico, procedimentos de mais alta complexidade etc.) e as regras para seu financiamento têm oscilado muito. Além disso, quase todo o aumento recente dos recursos federais para a atenção primária, entre 2016 e 2022, veio de emendas parlamentares, uma fonte instável e sem critério sanitário. Por isso eu não diria que o país está apenas enxugando gelo na alta complexidade. O gargalo está cada vez mais na conexão entre os níveis de atenção e nos mecanismos de financiamento.

Pensando de forma pragmática para a gestão federal nos próximos anos: se o Ministério da Saúde tivesse capital político para aprovar ou implementar apenas uma grande reforma estrutural na gestão e financiamento do SUS, qual deveria ser essa prioridade?

Eu atacaria o problema de coordenação, que é difícil de medir e explicar. Em geral, o paciente se perde no caminho entre um serviço e outro. Pense em uma mulher com suspeita de câncer numa cidade pequena. O posto de saúde é da prefeitura, a biópsia é feita num laboratório privado contratado e o hospital que faz a cirurgia e a quimioterapia é do estado, em outra cidade. Cada etapa tem um gestor e um orçamento diferentes, e ninguém responde pelo percurso inteiro. Ela entra em filas separadas, sem prazo, e o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, que muitas vezes decide o desfecho, nem sequer é medido.

A reforma que eu priorizaria é dar a cada região, ou seja, um agrupamento de municípios que formariam um sistema de saúde local, um responsável por esse percurso: uma autoridade de saúde regional, com orçamento próprio, equipe técnica e a tarefa de administrar uma fila única, com prazos conhecidos, para consultas com especialistas, exames e cirurgias de todos os municípios da região. O Ministério da Saúde não precisaria impor nada, bastaria condicionar parte dos repasses federais à adesão a esse arranjo, algo que está em grande medida ao alcance do próprio Executivo.