Shoppings: vendas fracas contrastam com crescimento dos resultados financeiros. (Pátio Batel/Divulgação)
Repórter de Invest
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 09h00.
Às vésperas da Black Friday, os shoppings brasileiros chegam à data com um descompasso, com os lojistas vendendo menos do que a inflação, mas o aluguel que pagam às administradoras continua subindo acima dela.
O retrato aparece nos balanços do terceiro trimestre analisados pelo BTG Pactual. Nele, a Allos apresentou o melhor desempenho entre as principais administradoras de shoppings do Brasil. O Iguatemi teve o maior crescimento do lucro líquido, e a Multiplan mostrou números mais moderados.
Em relatório divulgado na terça-feira, 17, os analistas Gustavo Cambauva e Gustavo Fabris afirmam que os resultados das administradoras ficaram, de maneira geral, próximos das expectativas do banco.
"As vendas dos lojistas permaneceram pressionadas no Brasil e no Chile, enquanto os demais indicadores operacionais seguiram sólidos", conforme os analistas.
O levantamento mostra que as vendas nas mesmas lojas (SSS, em inglês) dos shoppings brasileiros cresceram cerca de 2% no trimestre, abaixo da inflação. Apesar disso, a receita consolidada do setor avançou 3% na comparação anual.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) cresceu 6%, e o fluxo de caixa das operações (FFO, na sigla em inglês) aumentou 9%.
A Allos foi o principal destaque positivo do setor brasileiro na avaliação do BTG. A companhia registrou receita líquida de R$ 726 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025.
O Ebitda ajustado avançou 15%, para R$ 529,7 milhões. Já o FFO cresceu 19,3%, alcançando R$ 334 milhões, enquanto o lucro líquido aumentou 131,4%, para R$ 291,3 milhões."Em nossa avaliação, a Allos foi o destaque no Brasil, com FFO 19% maior na comparação anual e perspectiva positiva de dividendos anunciada para 2027", destacam os analistas, em tradução do inglês.
Apesar do desempenho, o FFO ficou 2,4% abaixo da projeção do BTG, de R$ 342,1 milhões. O Ebitda ajustado, por outro lado, superou em 2,6% a expectativa do banco.
A companhia também tem buscado ampliar a participação de empreendimentos de maior qualidade em seu portfólio. A aposta em shoppings premium levou, no passado, a Allos a estruturar uma parceria com a gestora Kinea, com foco em ativos de maior potencial de geração de resultados.
A Multiplan apresentou um desempenho mais moderado. A receita líquida caiu 3,5% na comparação anual, para R$ 583,4 milhões, enquanto o Ebitda ajustado avançou 3,1%, alcançando R$ 435,5 milhões.
O FFO somou R$ 230,7 milhões, alta de 4,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025. O lucro líquido, por sua vez, cresceu 73,3%, para R$ 383,2 milhões.
Apesar do avanço do lucro, o resultado recorrente ficou 7,9% abaixo da estimativa do BTG, de R$ 250,5 milhões. Foi a maior diferença negativa entre o FFO realizado e o projetado pelo banco para as três empresas.
Nesta quarta-feira, 18, a Multiplan inaugurou uma expansão de R$ 320 milhões no ParkShopping, em Brasília, concluindo um ciclo de investimentos em ampliação e revitalização de shoppings.
O Iguatemi apresentou a maior alta percentual do lucro líquido entre as três companhias, de 259,9%, alcançando R$ 435 milhões no terceiro trimestre. Entretanto, outros indicadores financeiros mostraram uma trajetória diferente.
A receita líquida cresceu 1,8%, para R$ 388,4 milhões, enquanto o Ebitda ajustado recuou 4,6%, para R$ 286,7 milhões. O FFO também apresentou queda, de 2,2%, passando de R$ 161 milhões para R$ 157,5 milhões. O resultado recorrente ficou 5,4% abaixo dos R$ 166,5 milhões projetados pelo BTG.
A diferença entre o lucro líquido e o FFO mostra a importância de avaliar mais de um indicador na análise das empresas. O relatório setorial do BTG, entretanto, não detalha os fatores que explicam essa diferença no resultado.
A companhia também vem direcionando investimentos à expansão de seus ativos, como os investimentos no mercado imobiliário; a estratégia inclui projetos para ampliar a utilização comercial dos espaços próximos aos shoppings.
Na avaliação do BTG, os balanços do terceiro trimestre reforçam uma tendência observada nos últimos meses: o consumo permanece enfraquecido, mas as administradoras conseguem sustentar seus resultados com reajustes reais de aluguel e baixas taxas de vacância.
Mesmo com o crescimento das vendas nas mesmas lojas abaixo da inflação, as companhias continuam registrando receitas de locação mais elevadas, o que contribui para preservar suas margens operacionais.
O cenário também evidencia o desafio de manter o crescimento dos empreendimentos sem aumentar excessivamente os custos de ocupação dos lojistas.
O efeito da Black Friday, marcada para 27 de novembro, e das vendas de fim de ano sobre lojistas e administradoras só deve aparecer nos balanços do quarto trimestre.
Apesar das diferenças observadas no trimestre, o BTG mantém recomendação de "compra" para as ações de Allos (ALOS3), Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTI11).