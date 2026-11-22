Às vésperas da Black Friday, os shoppings brasileiros chegam à data com um descompasso, com os lojistas vendendo menos do que a inflação, mas o aluguel que pagam às administradoras continua subindo acima dela.

O retrato aparece nos balanços do terceiro trimestre analisados pelo BTG Pactual. Nele, a Allos apresentou o melhor desempenho entre as principais administradoras de shoppings do Brasil. O Iguatemi teve o maior crescimento do lucro líquido, e a Multiplan mostrou números mais moderados.

Em relatório divulgado na terça-feira, 17, os analistas Gustavo Cambauva e Gustavo Fabris afirmam que os resultados das administradoras ficaram, de maneira geral, próximos das expectativas do banco.

"As vendas dos lojistas permaneceram pressionadas no Brasil e no Chile, enquanto os demais indicadores operacionais seguiram sólidos", conforme os analistas.

O levantamento mostra que as vendas nas mesmas lojas (SSS, em inglês) dos shoppings brasileiros cresceram cerca de 2% no trimestre, abaixo da inflação. Apesar disso, a receita consolidada do setor avançou 3% na comparação anual.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) cresceu 6%, e o fluxo de caixa das operações (FFO, na sigla em inglês) aumentou 9%.

Allos lidera crescimento do resultado recorrente

A Allos foi o principal destaque positivo do setor brasileiro na avaliação do BTG. A companhia registrou receita líquida de R$ 726 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O Ebitda ajustado avançou 15%, para R$ 529,7 milhões. Já o FFO cresceu 19,3%, alcançando R$ 334 milhões, enquanto o lucro líquido aumentou 131,4%, para R$ 291,3 milhões.

"Em nossa avaliação, a Allos foi o destaque no Brasil, com FFO 19% maior na comparação anual e perspectiva positiva de dividendos anunciada para 2027", destacam os analistas, em tradução do inglês.

Apesar do desempenho, o FFO ficou 2,4% abaixo da projeção do BTG, de R$ 342,1 milhões. O Ebitda ajustado, por outro lado, superou em 2,6% a expectativa do banco.

A companhia também tem buscado ampliar a participação de empreendimentos de maior qualidade em seu portfólio. A aposta em shoppings premium levou, no passado, a Allos a estruturar uma parceria com a gestora Kinea, com foco em ativos de maior potencial de geração de resultados.

Multiplan cresce, mas fica abaixo das projeções

A Multiplan apresentou um desempenho mais moderado. A receita líquida caiu 3,5% na comparação anual, para R$ 583,4 milhões, enquanto o Ebitda ajustado avançou 3,1%, alcançando R$ 435,5 milhões.

O FFO somou R$ 230,7 milhões, alta de 4,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025. O lucro líquido, por sua vez, cresceu 73,3%, para R$ 383,2 milhões.

Apesar do avanço do lucro, o resultado recorrente ficou 7,9% abaixo da estimativa do BTG, de R$ 250,5 milhões. Foi a maior diferença negativa entre o FFO realizado e o projetado pelo banco para as três empresas.

Nesta quarta-feira, 18, a Multiplan inaugurou uma expansão de R$ 320 milhões no ParkShopping, em Brasília, concluindo um ciclo de investimentos em ampliação e revitalização de shoppings.

Iguatemi tem maior salto do lucro, mas FFO recua

O Iguatemi apresentou a maior alta percentual do lucro líquido entre as três companhias, de 259,9%, alcançando R$ 435 milhões no terceiro trimestre. Entretanto, outros indicadores financeiros mostraram uma trajetória diferente.

A receita líquida cresceu 1,8%, para R$ 388,4 milhões, enquanto o Ebitda ajustado recuou 4,6%, para R$ 286,7 milhões. O FFO também apresentou queda, de 2,2%, passando de R$ 161 milhões para R$ 157,5 milhões. O resultado recorrente ficou 5,4% abaixo dos R$ 166,5 milhões projetados pelo BTG.

A diferença entre o lucro líquido e o FFO mostra a importância de avaliar mais de um indicador na análise das empresas. O relatório setorial do BTG, entretanto, não detalha os fatores que explicam essa diferença no resultado.

A companhia também vem direcionando investimentos à expansão de seus ativos, como os investimentos no mercado imobiliário; a estratégia inclui projetos para ampliar a utilização comercial dos espaços próximos aos shoppings.

Vendas fracas ainda não comprometem resultados do setor

Na avaliação do BTG, os balanços do terceiro trimestre reforçam uma tendência observada nos últimos meses: o consumo permanece enfraquecido, mas as administradoras conseguem sustentar seus resultados com reajustes reais de aluguel e baixas taxas de vacância.

Mesmo com o crescimento das vendas nas mesmas lojas abaixo da inflação, as companhias continuam registrando receitas de locação mais elevadas, o que contribui para preservar suas margens operacionais.

O cenário também evidencia o desafio de manter o crescimento dos empreendimentos sem aumentar excessivamente os custos de ocupação dos lojistas.

O efeito da Black Friday, marcada para 27 de novembro, e das vendas de fim de ano sobre lojistas e administradoras só deve aparecer nos balanços do quarto trimestre.

Apesar das diferenças observadas no trimestre, o BTG mantém recomendação de "compra" para as ações de Allos (ALOS3), Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTI11).