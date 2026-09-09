Com liderança em apenas um estado, PT pode ter menor número de governadores desde 2002

No momento em que Flávio Bolsonaro se aproxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas para a eleição presidencial de 2026, a disputa pelos governos estaduais mostra um cenário de dificuldade para o partido do presidente.

Das 12 candidaturas próprias do partido, o PT lidera apenas no Piauí, com Rafael Fonteles, que disputa a reeleição, segundo dados do Agregador Inteligov/EXAME, que reúne a corrida eleitoral nos 26 estados e no Distrito Federal.

Os dados a 26 dias do primeiro turno podem representar que o partido atinja o pior resultado na esfera estadual desde 2002, quando elegeu apenas três governadores.

Desde 2002, na primeira eleição de Lula, a sigla saiu de três governadores eleitos para cinco entre 2010 e 2014. Nas eleições de 2018 e 2022, o partido elegeu quatro governadores em cada pleito.

O desempenho do PT nos estados

Fonteles aparece com 60,6% das intenções de voto. O segundo colocado, Joel Rodrigues (PP), soma 18,1%, e Lourdes Melo (PCO) aparece com 0,7%.

A diferença de mais de 40 pontos percentuais entre o primeiro e o segundo colocado faz do Piauí, hoje, a disputa estadual mais folgada do país para o PT.

Hoje, o partido governa outros três. No Ceará, Elmano de Freitas (PT) trava uma disputa acirrada com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e aparece 4,68 pontos atrás.

Na Bahia, o atual chefe do executivo, Jerônimo Rodrigues, aparece com 39,76% contra 46,01% do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União).

Já no Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, ex-secretário e candidato à sucessão de Fátima Bezerra, está na terceira posição com 15,69%. Allyson Bezerra (União) lidera a corrida com 33,69%.

Em outros colégios eleitorais-chave, como São Paulo, o PT corre o risco de ver o ex-ministro da Fazenda ser derrotado ainda no primeiro turno pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Hoje, o chefe do executivo paulista lidera com 46,92% das intenções de voto contra 31,82% de Haddad.

No Mato Grosso do Sul, Fábio Trad aparece na segunda posição com 20,64%, mas também tem à frente Eduardo Riedel (PP), candidato à reeleição, com 44,96% e favorito para uma vitória no primeiro turno.

Em Minas, o ex-prefeito Patrus Ananias disputa a segunda posição com o também ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT). Na dianteira, com vantagem de 21,38 pontos, o senador Cleitinho (Republicanos) é o favorito na disputa.

Em estados como Maranhão, Espírito Santo, Goiás, Rondônia e no Distrito Federal, o partido tem candidatos na terceira ou na quarta posição.

E as coligações?

Apesar do desempenho ruim, com candidaturas próprias, o PT tem palanques estaduais mais amplos nesse ano, com coligações com legendas mais ao centro do espectro político.

Segundo o partido, essas parcerias estão organizadas assim:

PSD: Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins (5 estados);

Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins (5 estados); PSB: Acre, Pernambuco e Santa Catarina (3 estados);

Acre, Pernambuco e Santa Catarina (3 estados); MDB: Alagoas e Pará (2 estados);

Alagoas e Pará (2 estados); PDT: Paraná e Rio Grande do Sul (2 estados);

Paraná e Rio Grande do Sul (2 estados); PP: Paraíba (1 estado);

Paraíba (1 estado); União Brasil: Amapá (1 estado);

Amapá (1 estado); PSOL: Roraima (1 estado).

E, em cinco desses estados, os aliados do partido lideram a disputa estadual: Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará e Paraíba.

O exemplo mais claro é o do Amazonas, em que Omar Aziz, do PSD, partido aliado ao PT no estado, lidera a corrida ao governo com 29,5% das intenções de voto, contra 21,6% de Maria do Carmo Seffair (PL) e 18,5% de Roberto Cidade (União Brasil).

Cruzando a lista de coligações com o levantamento de intenção de voto, os candidatos de partidos aliados ao PT lideram a disputa em cinco estados:

Amazonas: Omar Aziz (PSD), 29,5%, à frente de Maria do Carmo Seffair (PL), 21,6%, e Roberto Cidade (União Brasil), 18,5%.

à frente de Maria do Carmo Seffair (PL), 21,6%, e Roberto Cidade (União Brasil), 18,5%. Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD), 42,3% , à frente de Douglas Ruas (PL), 12,2%, e Anthony Garotinho (Republicanos), 9,2%.

, à frente de Douglas Ruas (PL), 12,2%, e Anthony Garotinho (Republicanos), 9,2%. Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD), 39,7% , à frente de Valmir de Francisquinho (Republicanos), 33%, e Ricardo Marques (PL), 6,4%.

, à frente de Valmir de Francisquinho (Republicanos), 33%, e Ricardo Marques (PL), 6,4%. Pará: Hana Ghassan (MDB), 28% , à frente de Daniel Santos (Podemos), 26,9%, e Araceli Lemos (PSOL), 2,5%.

, à frente de Daniel Santos (Podemos), 26,9%, e Araceli Lemos (PSOL), 2,5%. Paraíba: Lucas Ribeiro (PP), 33,4%, à frente de Cícero Lucena (MDB), 23,9%, e Efraim Filho (PL), 17,5%.

Já em Mato Grosso, Tocantins, Acre, Pernambuco, Santa Catarina, Alagoas, Amapá e Roraima, o partido coligado ao PT aparece atrás na disputa, o que mostra que a estratégia de ampliar alianças não garante a liderança em todos os casos.

Por que o PT fez coligações?

A estratégia de ampliar alianças em vez de apostar em candidaturas próprias tem um motivo declarado pelo próprio partido: o PT reconhece que não tem força eleitoral competitiva em todos os estados e decidiu priorizar a reeleição de Lula à Presidência, mesmo que isso signifique abrir mão de protagonismo em disputas estaduais importantes.

O presidente Lula chegou a admitir publicamente que o PT "não está com essa bola toda em todos os estados", defendendo a necessidade de composições amplas para aumentar as chances eleitorais da chapa como um todo.

Na prática, essa lógica funciona em duas frentes.

A primeira é eleitoral: coligações maiores costumam significar mais tempo de propaganda no rádio e na TV, mais recursos de fundo partidário e eleitoral e mais capilaridade local, o que ajuda a puxar votos também para deputados estaduais, deputados federais e para a própria campanha presidencial.

A segunda é política. Segundo dirigentes do partido, formar alianças amplas nos estados ajuda a isolar o bolsonarismo em regiões estratégicas, caso do Rio de Janeiro, em que o PT apoia o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) em vez de lançar candidato próprio.

Partido dos Trabalhadores tem menos chances no Sul

A região Sul é o principal ponto fraco do PT nesse mapa. Nos três estados da região, quem lidera a corrida ao governo é um candidato do PL, principal partido de oposição ao PT em nível nacional.

Paraná: Sergio Moro (PL) lidera com 41,8%, seguido por Requião Filho (PDT), com 20,9%, e Sandro Alex (PSD), com 13,1%.

Sergio Moro (PL) lidera com 41,8%, seguido por Requião Filho (PDT), com 20,9%, e Sandro Alex (PSD), com 13,1%. Rio Grande do Sul: Luciano Zucco (PL) aparece à frente com 28,3%, contra 25,5% de Juliana Brizola (PDT) e 9,9% de Gabriel Souza (MDB).

Luciano Zucco (PL) aparece à frente com 28,3%, contra 25,5% de Juliana Brizola (PDT) e 9,9% de Gabriel Souza (MDB). Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) tem a maior vantagem entre os três estados, com 52% das intenções de voto, ante 19,4% de João Rodrigues (PSD) e 6,2% de Gelson Merísio (PSB).

Vale notar que, mesmo nesses três estados, o PT tem coligações formadas (PDT no Paraná e no Rio Grande do Sul, PSB em Santa Catarina), mas nenhuma delas aparece na frente da disputa.

Em todos os cenários do Sul, o segundo colocado é o próprio partido aliado ao PT, o que reforça a dificuldade da legenda de emplacar um governo na região neste momento da campanha.