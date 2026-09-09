'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

Billie Eilish vai fazer sua estreia como atriz no cinema em "The Bell Jar", adaptação de "A Redoma de Vidro", clássico romance semiautobiográfico de Sylvia Plath.

O filme é dirigido por Sarah Polley, vencedora do Oscar, que também escreveu o roteiro a partir da obra literária.

Publicado originalmente por Sylvia Plath, o romance acompanha Esther Greenwood, uma jovem aspirante a escritora que consegue um estágio em uma revista em Nova York.

A história aborda suas dificuldades diante da ambição, da identidade e da saúde mental, em meio às expectativas sociais impostas às mulheres nos anos 1950.

É justamente Esther que será interpretada por Billie Eilish em seu primeiro grande papel no cinema.

Quem está no elenco?

O filme reúne Eilish a um elenco de nomes reconhecidos. Carey Mulligan interpreta Mrs. Greenwood, mãe de Esther, enquanto Danielle Deadwyler vive Dr. Nolan, a psiquiatra da protagonista.

Também estão no elenco Ike Barinholtz, como Lenny, um rico apresentador de rádio de Nova York, e Connor Storrie, como Marco, o homem com quem Esther é colocada em um encontro às cegas descrito como aterrorizante.

Completam o elenco Dylan Hawco, Lili Taylor, Ella Beatty e Maggie Kuntz.

Quem dirige o filme?

Sarah Polley dirige o longa a partir do próprio roteiro adaptado. A cineasta venceu o Oscar pelo roteiro adaptado de "Women Talking" e comandará uma produção realizada por Plan B, Studiocanal e Joy Coalition.

Quando estreia 'A Redoma de Vidro'?

As filmagens já foram concluídas. A Focus Features será responsável pela distribuição, mas a data de estreia ainda não foi anunciada.