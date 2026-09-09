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'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

O filme é dirigido por Sarah Polley, vencedora do Oscar, que também escreveu o roteiro a partir da obra literária

Billie Eilish: a estrela pop fará sua estreia cinematográfica na adaptação do clássico livro de Sylvia Plath (Reprodução/Instagram)

Billie Eilish: a estrela pop fará sua estreia cinematográfica na adaptação do clássico livro de Sylvia Plath (Reprodução/Instagram)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05h30.

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Billie Eilish vai fazer sua estreia como atriz no cinema em "The Bell Jar", adaptação de "A Redoma de Vidro", clássico romance semiautobiográfico de Sylvia Plath.

O filme é dirigido por Sarah Polley, vencedora do Oscar, que também escreveu o roteiro a partir da obra literária.

Publicado originalmente por Sylvia Plath, o romance acompanha Esther Greenwood, uma jovem aspirante a escritora que consegue um estágio em uma revista em Nova York.

A história aborda suas dificuldades diante da ambição, da identidade e da saúde mental, em meio às expectativas sociais impostas às mulheres nos anos 1950.

É justamente Esther que será interpretada por Billie Eilish em seu primeiro grande papel no cinema.

Quem está no elenco?

O filme reúne Eilish a um elenco de nomes reconhecidos. Carey Mulligan interpreta Mrs. Greenwood, mãe de Esther, enquanto Danielle Deadwyler vive Dr. Nolan, a psiquiatra da protagonista.

Também estão no elenco Ike Barinholtz, como Lenny, um rico apresentador de rádio de Nova York, e Connor Storrie, como Marco, o homem com quem Esther é colocada em um encontro às cegas descrito como aterrorizante.

Completam o elenco Dylan Hawco, Lili Taylor, Ella Beatty e Maggie Kuntz.

Quem dirige o filme?

Sarah Polley dirige o longa a partir do próprio roteiro adaptado. A cineasta venceu o Oscar pelo roteiro adaptado de "Women Talking" e comandará uma produção realizada por Plan B, Studiocanal e Joy Coalition.

Quando estreia 'A Redoma de Vidro'?

As filmagens já foram concluídas. A Focus Features será responsável pela distribuição, mas a data de estreia ainda não foi anunciada.

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