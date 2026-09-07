Quaest: Lula cai e empata numericamente com Flávio Bolsonaro no 2º turno

A menos de um mês do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, no Dia da Independência, mostra o presidente Lula (PT) na liderança da corrida presidencial, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece consolidado na segunda posição, com 29%, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira colocação, com 8%, em leve oscilação para baixo.

No cenário estimulado de primeiro turno, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) somam 3% cada, e Romeu Zema (Novo) tem 2%. Os demais nomes reúnem 9% das intenções de voto. Os indecisos são 10%, e os que não pretendem votar em ninguém, 8%.

Na comparação com o levantamento de 2 de setembro, Lula caiu de 37% para 36%, Flávio manteve os 29% e Cury recuou de 10% para 8%.

Na simulação de segundo turno, Lula segue em tendência de queda e chega a 41%, mesmo percentual de Flávio Bolsonaro, o que configura empate técnico dentro da margem de erro. Os indecisos são 5%, e os que não votariam em nenhum dos dois, 13%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas em todo o país entre 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento, contratado pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07065/2026.