AtlasIntel: Lula tem 8,9 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 2º maior colégio eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial entre os eleitores de Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8. Lula aparece com 44,3% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, contra 35,4% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na primeira pesquisa do instituto sobre a disputa presidencial no estado em 2026, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro é de 8,9 pontos percentuais.

O resultado coloca os dois nomes à frente dos demais candidatos testados. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 8,9%, seguido por Renan Santos (Missão), com 6,2%.

Na sequência estão o ex-governador Romeu Zema (Novo), com 1,9%, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 1,4%. Samara (UP) registra 0,6%, e Edmilson Costa (PCB), 0,1%. Votos brancos e nulos somam 0,7%, enquanto 0,4% dos entrevistados não souberam responder.

Lula e Flávio Bolsonaro concentram juntos 79,7% das intenções de voto no cenário de primeiro turno testado pela AtlasIntel em Minas Gerais.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e tem papel central nas estratégias nacionais das campanhas presidenciais por reproduzir nos últimos anos o resultado nacional.

Lula lidera cenários de segundo turno; disputa com Zema fica apertada

Nas simulações de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente dos quatro adversários testados pela AtlasIntel. A distância, porém, varia de 1,2 a 18,1 pontos percentuais, a depender do confronto.

Contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 48,7%, ante 42,1% do senador. Brancos, nulos e eleitores que não sabem somam 9,1%. A vantagem do petista é de 6,6 pontos percentuais.

O cenário mais apertado ocorre contra Zema. Lula tem 47,6%, e o governador mineiro, 46,4%, diferença de 1,2 ponto percentual. Com margem de erro de dois pontos percentuais, Lula e Zema estão tecnicamente empatados na simulação de segundo turno.

Contra Caiado, o petista marca 48,4%, enquanto o governador de Goiás registra 41,5%, uma distância de 6,9 pontos. Brancos, nulos e indecisos representam 10,1%.

A maior vantagem do presidente ocorre diante de Renan Santos. Lula tem 48,6%, contra 30,5% do adversário. A diferença chega a 18,1 pontos percentuais, enquanto 20,9% declaram voto branco ou nulo ou não sabem responder.

Religião e idade expõem diferenças no eleitorado mineiro

Os cruzamentos demográficos ajudam a mostrar onde Lula e Flávio Bolsonaro encontram seus principais grupos de apoio em Minas.

A religião apresenta uma das maiores diferenças. Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro registra 60,1%, contra 18,5% de Lula. Entre os católicos, o quadro se inverte: Lula alcança 49,6%, ante 29,1% do senador.

O presidente também registra 81,3% entre eleitores que se declaram agnósticos ou ateus, enquanto Flávio Bolsonaro tem 1%. Entre pessoas de outras religiões, Lula aparece com 66,2%, contra 26,6%.

A idade também revela diferenças. Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 45,1%, contra 18% de Lula. Nesse grupo, Renan Santos chega a 25,1%, percentual bem superior aos 6,2% registrados pelo candidato no conjunto da pesquisa.

Lula obtém seus maiores percentuais entre os eleitores mais velhos. O petista chega a 54% na faixa de 35 a 44 anos e a 59% entre aqueles de 60 anos ou mais. Flávio Bolsonaro registra 27,4% e 32,2%, respectivamente.

No recorte por gênero, Lula registra 51,8% entre as mulheres, ante 35,9% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, a diferença numérica é menor: 36,5% para Lula e 35,1% para o senador.

Por escolaridade, Lula alcança 51% entre os entrevistados com ensino superior, contra 21,5% de Flávio. Entre aqueles com ensino fundamental, os percentuais ficam próximos: 44,8% para Lula e 45,6% para Flávio Bolsonaro.

Os resultados por renda não apresentam uma trajetória linear. Na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil, Flávio Bolsonaro registra 56,1%, contra 33,5% de Lula. Entre os eleitores com renda familiar superior a R$ 10 mil, Lula tem 47,8%, Flávio aparece com 18,5% e Renan Santos alcança 17,6%.

A AtlasIntel entrevistou 1.804 eleitores de Minas Gerais entre 30 de agosto e 4 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), método de coleta pela internet utilizado pelo instituto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos MG-01579/2026 e BR-05852/2026.