Causa da morte de Silvio Santos é divulgada, saiba o que é

Morreu nesta sábado, 17, o apresentador e dono da emissora SBT, Silvio Santos, aos 93 anos. Silvio faleceu de madrugada, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo o hospital Albert Einstein.

Ao final de julho, o apresentador ficou internado no hospital para tratar a doença. Ele chegou a ter alta , mas, duas semanas depois, voltou a ser hospitalizado para realizar exames de imagem.

A broncopneumonia é uma forma de pneumonia que afeta especificamente os bronquíolos, pequenas vias aéreas que se ramificam dos brônquios para os alvéolos pulmonares.

LEIA TAMBÉM: Quem são os filhos de Silvio Santos? Conheça a família do apresentador

Essa condição é uma infecção que pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, e é caracterizada pela inflamação desses bronquíolos, o que pode levar ao acúmulo de pus ou fluido, dificultando a respiração.

Quais os sintomas da broncopneumonia?

Os principais sintomas incluem febre alta, tosse com produção de muco (que pode conter sangue), falta de ar e dor no peito ao respirar. É uma condição grave, que pode evoluir rapidamente, especialmente em indivíduos com sistemas imunológicos comprometidos, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Qual é o tratamento para a broncopneumonia?

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos no caso de infecções bacterianas, antivirais para infecções virais ou antifúngicos para infecções por fungos. Em casos mais severos, pode ser necessário o uso de oxigênio suplementar ou até internação hospitalar.

A prevenção da broncopneumonia inclui a vacinação contra gripe e pneumococo, higiene adequada das mãos, evitar aglomerações e não fumar, já que o tabagismo pode danificar as vias respiratórias, facilitando a infecção.