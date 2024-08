Silvio Santos terá cerimônia judaica e não haverá velório

Morto neste sábado, 17, o apresentador e dono da emissora SBT, Silvio Santos, não terá velório. Seu corpo irá direto para o cemitério e a família se reunirá em uma cerimônia judáica.

Esse foi o pedido do apresentador de 93 anos, de acordo com uma nota divulgada pela família e o SBT, empresa de comunicação da qual era dono.

"Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu", diz o texto lido pela equipe do SBT no ar.

Silvio faleceu de madrugada, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo o hospital Albert Einstein.

Leia a nota na íntegra:

Colegas de auditório, colegas de uma vida. O que dizer para vocês nesse momento?

Acredito que vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que muitas vezes ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida.

Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem.

Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele, e assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos.

Ele foi muito feliz com tudo que fez, que ele fazia do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês. Família Abravanel.

1 /15 (Silvio_Santos1)

2 /15 (silviosantos)

3 /15 (tiago-abravanel-silvio-santos)

4 /15 Silvio Santos (size_960_16_9_silvio-santos-maos-nova5)

5 /15 Tiago Abravanel mostra foto com seu avô, Silvio Santos, após vencer a prova do líder no BBB 22. (tiago-abravanel-silvio-santos-1280x720-1-1280x720)

6 /15 Silvio Santos; Bolsonaro (Silvio Santos; Bolsonaro)

7 /15 Michel Temer dá 50 reais a Silvio Santos em programa (Michel Temer dá 50 reais a Silvio Santos em programa)

8 /15 Presidente Michel Temer e Silvio Santos, dia 08/01/2018 (Presidente Michel Temer e Silvio Santos, dia 08/01/2018)

9 /15 Lula e Silvio Santos, em encontro em brasília (size_960_16_9_lula-silvio-santos.jpg)

10 /15 Maísa Silva e Silvio Santos (Maísa Silva e Silvio Santos)

11 /15 Silvio Santos (Silvio Santos)

12 /15 Sílvio Santos (size_960_16_9_silvio-santos-panamericano-jpg.jpg)

13 /15 silvio-santos-luciana-prezia-contigo-jpg.jpg (size_960_16_9_silvio-santos-luciana-prezia-contigo-jpg.jpg)

14 /15 Silvio Santos (size_960_16_9_Silvio_Santos_CORRETA.jpg)

15/15 Silvio Santos (size_960_16_9_Silvio-Santos.jpg)

Quem foi Silvio Santos?

Com seu jeito carismático e comunicador, Silvio Santos fez fortuna como empresário e se tornou um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

Filho de imigrantes judeus, Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar com 14 anos como camelô nas ruas do Rio, mas logo estreou no rádio e descobriu seu talento como comunicador.

Em 1962, já morando em São Paulo e começando a fazer sucesso, criou o Grupo Silvio Santos, onde para suprir as demandas do Baú da Felicidade, ele criou mais algumas empresas das mais variadas áreas. Ao todo foram dez empreendimentos, que inclui Baú Construtora, a concessionária Vimave e a Marca Filmes.

Com o sucesso como empresário na década de 70, Sílvio já atuava na televisão desde 1961, no programa Baú da Felicidade, que depois viria se tornar o Programa Silvio Santos. Foi então que surgiu em Silvio uma vontade de ter seu próprio canal de televisão, o SBT.

Leia também