Silvio Santos tem alta de hospital em São Paulo, diz SBT

Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta neste sábado, 20, conforme informou a assessoria de imprensa do SBT. O apresentador estava internado em hospital em São Paulo desde a última quinta-feira, 18, após ser diagnosticado com H1N1.

O nome do hospital não foi informado pela emissora, que em nota disse apenas que "Silvio Santos teve alta e já está em sua residência".

As filhas do apresentador não se manifestaram sobre o estado de saúde do pai nas redes sociais. O SBT confirmou a internação de Silvio Santos, após rumores sobre seu estado de saúde terem viralizado nas redes sociais.

Silvio está afastado da televisão desde setembro de 2022. Em 2021, ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com Covid-19.