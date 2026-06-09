Caiado cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre relação com Daniel Vorcaro

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) precisa explicar sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master preso sob acusação de fraude bilionária.

Em entrevista à revista Veja, o ex-governador de Goiás disse que cabe ao parlamentar prestar esclarecimentos aos eleitores, ao partido e ao país.

Segundo Caiado, episódios envolvendo candidatos devem ser esclarecidos ao longo da disputa eleitoral e ficar sujeitos à avaliação da população.

"Quem tiver qualquer questionamento a responder precisa se explicar", afirmou. "A eleição é uma disputa em que os brasileiros vão analisar o histórico e a conduta de cada candidato."

O pré-candidato também mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que eventuais ligações de pessoas próximas ao petista com investigações em andamento igualmente precisam ser esclarecidas.

Caiado volta a defender 'autoridade moral'

Durante a entrevista, Caiado reiterou o discurso de que a corrida presidencial deve ser decidida por candidatos que demonstrem credibilidade e condições éticas para exercer o cargo.

Segundo ele, os eleitores terão a oportunidade de avaliar quem reúne as melhores condições para governar o país e quem possui "autoridade moral" para ocupar a Presidência da República.

As declarações reforçam críticas feitas por Caiado em maio, quando o ex-governador afirmou que uma pessoa associada a Daniel Vorcaro não teria condições de disputar o Palácio do Planalto.

Na ocasião, o comentário ocorreu após Flávio Bolsonaro confirmar que visitou o empresário em sua residência no ano passado, depois de sua primeira prisão.

Embora tenha negado que a fala fosse direcionada especificamente ao senador, Caiado afirmou na época que o banqueiro mantinha influência sobre diferentes setores do poder público.

Caso Master segue sob investigação

Daniel Vorcaro negocia um acordo de colaboração premiada com autoridades brasileiras. A primeira proposta apresentada pelo empresário foi rejeitada por investigadores, e uma segunda versão ainda está sendo analisada.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, investigadores avaliam que o novo material não trouxe fatos relevantes inéditos e ainda decidirão se as negociações continuarão.

Interlocutores ligados ao caso afirmam que Vorcaro tentou justificar pagamentos e relações mantidas com políticos, mas sem admitir crimes ou apresentar novas provas consideradas relevantes para a investigação.

Na entrevista, Caiado também voltou a defender uma política mais rígida contra organizações criminosas. O pré-candidato afirmou que o Brasil enfrenta um processo de infiltração do narcotráfico na economia formal e comparou o cenário nacional ao do México, onde cartéis exercem influência em diversas áreas da sociedade.

Ele reiterou apoio à classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, medida adotada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio.

Caiado afirmou que, caso seja eleito, enviará ao Congresso Nacional um projeto para enquadrar as duas facções nessa categoria.

*Com O Globo