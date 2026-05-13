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Envolvido em escândalo com Flavio Bolsonaro, Vorcaro já deu calote bilionário em empresa cripto

Com histórico de disputas financeiras no mercado de ativos digitais, dono do Banco Master agora surge em mensagens sobre repasses milionários ligados à produção de filme sobre Jair Bolsonaro

Daniel Vorcaro: banqueiro foi preso nesta quarta-feira, 4 (Banco Master/Divulgação)

Daniel Vorcaro: banqueiro foi preso nesta quarta-feira, 4 (Banco Master/Divulgação)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19h52.

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O banqueiro Daniel Vorcaro, que apareceu envolvido em conversas com o senador e pré-candidato à presidência, Flavio Bolsonaro, já apareceu também no noticiário cripto. Na semana passada, uma reportagem do Estado de S. Paulo afirmou que a Tether cobra uma dívida de R$ 1,6 bilhão do dono do Banco Master.  

Emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, a Tether emprestou US$ 300 milhões para a Titan Holding em um contrato firmado em março de 2025. A Titan, ligada ao empresário pagaria o montante em 12 parcelas acrescidas de juros.  

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Contudo, com a liquidação d Banco Master, a Tether foi obrigada a recorrer ao Judiciário brasileiro para tentar recuperar os valores.  

Em setembro de 2025, o rebaixamento da nota de classificação de risco do Master pela Ficth Ratings acionou uma cláusula que permitia à Tether cobrar imediatamente o pagamento da dívida.  

Flávio Bolsonaro 

Nesta quarta-feira, 13, trocas de mensagens e áudios revelados pelo The Intercept revelaram que Vorcaro se comprometeu a repassar US$ 24 milhões para financiar a produção de uma cinebiografia do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a pedido de Flávio.  

Os documentos obtidos pela reportagem indicam que pelo menos US$ 10,6 milhões, que equivalem a R$ 61 milhões na cotação do dólar à época dos acontecimentos, foram pagos pelo empresário.  

O filho do ex-presidente mandou áudio cobrando os demais pagamentos. Na comunicação, Flávio diz que o atraso poderia levar a produção a dar calote nos salários do diretor do filme e do ator que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel.  

Caso Master 

Vorcaro foi preso em 4 de março deste ano após mensagens encontradas pela Polícia Federal no seu celular revelarem o planejamento de um assalto simulado contra o jornalista Lauro Jardim.  

Antes disso, o Banco Master já vinha sendo investigado por suspeitas de gestão fraudulenta, manipulação de balanços, emissão de títulos sem lastro real e lavagem de dinheiro.  

No decorrer das investigações, foram reveladas diversas interações de Vorcaro com figuras da política e até com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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