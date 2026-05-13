Envolvido em escândalo com Flavio Bolsonaro, Vorcaro já deu calote bilionário em empresa cripto

O banqueiro Daniel Vorcaro, que apareceu envolvido em conversas com o senador e pré-candidato à presidência, Flavio Bolsonaro, já apareceu também no noticiário cripto. Na semana passada, uma reportagem do Estado de S. Paulo afirmou que a Tether cobra uma dívida de R$ 1,6 bilhão do dono do Banco Master.

Emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, a Tether emprestou US$ 300 milhões para a Titan Holding em um contrato firmado em março de 2025. A Titan, ligada ao empresário pagaria o montante em 12 parcelas acrescidas de juros.

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Contudo, com a liquidação d Banco Master, a Tether foi obrigada a recorrer ao Judiciário brasileiro para tentar recuperar os valores.

Em setembro de 2025, o rebaixamento da nota de classificação de risco do Master pela Ficth Ratings acionou uma cláusula que permitia à Tether cobrar imediatamente o pagamento da dívida.

Flávio Bolsonaro

Nesta quarta-feira, 13, trocas de mensagens e áudios revelados pelo The Intercept revelaram que Vorcaro se comprometeu a repassar US$ 24 milhões para financiar a produção de uma cinebiografia do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a pedido de Flávio.

Os documentos obtidos pela reportagem indicam que pelo menos US$ 10,6 milhões, que equivalem a R$ 61 milhões na cotação do dólar à época dos acontecimentos, foram pagos pelo empresário.

O filho do ex-presidente mandou áudio cobrando os demais pagamentos. Na comunicação, Flávio diz que o atraso poderia levar a produção a dar calote nos salários do diretor do filme e do ator que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel.

Caso Master

Vorcaro foi preso em 4 de março deste ano após mensagens encontradas pela Polícia Federal no seu celular revelarem o planejamento de um assalto simulado contra o jornalista Lauro Jardim.

Antes disso, o Banco Master já vinha sendo investigado por suspeitas de gestão fraudulenta, manipulação de balanços, emissão de títulos sem lastro real e lavagem de dinheiro.

No decorrer das investigações, foram reveladas diversas interações de Vorcaro com figuras da política e até com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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