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Cleitinho diz ao PL que será candidato ao governo de Minas

A EXAME confirmou a informação com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O senador disse que será "candidato para valer"

O senador Cleitinho Soares (Rep-MG), durante discurso: ele é cotado para disputar o governo de Minas (Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Cleitinho Soares (Rep-MG), durante discurso: ele é cotado para disputar o governo de Minas (Waldemir Barreto/Agência Senado)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de julho de 2026 às 22h09.

Última atualização em 28 de julho de 2026 às 22h14.

O senador Cleitinho (Republicanos) afirmou na noite desta terça-feira, 28, que será candidato ao governo de Minas Gerais.

A EXAME confirmou a informação com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Segundo Valdemar, Cleitinho disse que é "candidato para valer".

O palanque em Minas Gerais era uma das indefinições da direita nessa reta final de convenções partidárias.

Cleitinho não compareceu ao evento do Republicanos na última semana pelo falecimento de um dos seus irmãos.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça, o senador lidera os todos cenários de primeiro e segundo turno.

Nos últimos meses, Cleitinho evitou confirmar se seria candidato, deixando a definição para depois da Copa do Mundo.

Uma costura para o apoio ao nome do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP) padrão governo ganhou força nos últimos dias. Com a decisão de Cleitinho, Aro deve disputar o Senado.

A EXAME procurou o senador e sua assessoria para confirmar a informação, mas não teve resposta até a publicação dessa matéria.

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