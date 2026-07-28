Cleitinho diz ao PL que será candidato ao governo de Minas

O senador Cleitinho (Republicanos) afirmou na noite desta terça-feira, 28, que será candidato ao governo de Minas Gerais.

A EXAME confirmou a informação com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Segundo Valdemar, Cleitinho disse que é "candidato para valer".

O palanque em Minas Gerais era uma das indefinições da direita nessa reta final de convenções partidárias.

Cleitinho não compareceu ao evento do Republicanos na última semana pelo falecimento de um dos seus irmãos.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça, o senador lidera os todos cenários de primeiro e segundo turno.

Nos últimos meses, Cleitinho evitou confirmar se seria candidato, deixando a definição para depois da Copa do Mundo.

Uma costura para o apoio ao nome do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP) padrão governo ganhou força nos últimos dias. Com a decisão de Cleitinho, Aro deve disputar o Senado.

A EXAME procurou o senador e sua assessoria para confirmar a informação, mas não teve resposta até a publicação dessa matéria.