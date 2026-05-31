Pesquisas da semana: Lula lidera contra Flávio no 1º turno; disputa aperta no 2º

Eleições 2026: Pesquisas mediram decisão do eleitorado brasileiro (Divulgação/Exame)
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Publicado em 31 de maio de 2026 às 13h00.
Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro turno favoráveis para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto as simulações de segundo turno seguem acirradas entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.
Entre os dias 25 e 29 de maio, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Nexus, Ideia e PoderData.
A pesquisa BTG/Nexus foi publicada na última segunda-feira, 25. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%.
Na edição anterior da pesquisa, divulgada em 27 de abril, Lula aparecia com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 36%.
Já em um possível segundo turno, a pesquisa de maio revelou que Lula vence com 47% das intenções de voto, contra os 43% de Flávio.
Já na pesquisa Meio Ideia, divulgada na quinta-feira, 28, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, contra 31,5% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.
Na pesquisa anterior, o presidente registrava 40,4%, enquanto Flávio aparecia com 37%.
No embate direto, Lula tem 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do senador.
Segundo a pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta sexta-feira, 29, em um cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 35%.
No segundo turno, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador tem 42% em um cenário de segundo turno. Isso os coloca no limite do empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.
A pesquisa Nexus entrevistou 2.045 eleitores, entre os dias 22 e 24 de maio, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-04193/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Romeu Zema
A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 27 de maio de 2026, por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Romeu Zema
Lula x Renan Santos
Lula x Joaquim Barbosa
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula x Tereza Cristina
Lula x Aécio Neves
A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre os dias 25 e 28 de maio. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04882/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Joaquim Barbosa
Lula x Romeu Zema
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Renan Santos