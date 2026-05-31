Pesquisas da semana: Lula lidera contra Flávio no 1º turno; disputa aperta no 2º

Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro turno favoráveis para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto as simulações de segundo turno seguem acirradas entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.

Entre os dias 25 e 29 de maio, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Nexus, Ideia e PoderData.

A pesquisa BTG/Nexus foi publicada na última segunda-feira, 25. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%.

Na edição anterior da pesquisa, divulgada em 27 de abril, Lula aparecia com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 36%.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa de maio revelou que Lula vence com 47% das intenções de voto, contra os 43% de Flávio.

Já na pesquisa Meio Ideia, divulgada na quinta-feira, 28, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, contra 31,5% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

Na pesquisa anterior, o presidente registrava 40,4%, enquanto Flávio aparecia com 37%.

No embate direto, Lula tem 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do senador.

Segundo a pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta sexta-feira, 29, em um cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 35%.

No segundo turno, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador tem 42% em um cenário de segundo turno. Isso os coloca no limite do empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Quem está na frente na disputa pela presidência?

BTG/Nexus

A pesquisa Nexus entrevistou 2.045 eleitores, entre os dias 22 e 24 de maio, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-04193/2026.

Primeiro turno

Segundo turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47%

Flávio: 43%

Branco/nulo/não sabe: 10%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46%

Ronaldo Caiado: 40%

Branco/nulo/não sabe: 14%

Lula x Romeu Zema

Lula: 49%

Romeu Zema: 38%

Branco/nulo/não sabe: 13%

Meio/Ideia

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 27 de maio de 2026, por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Primeiro turno

Segundo turno

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46%

Ronaldo Caiado: 40%

Branco/nulo/não sabe: 14%

Lula x Romeu Zema

Lula: 46%

Romeu Zema: 37%

Branco/nulo/não sabe: 17%

Lula x Renan Santos

Lula: 46%

Renan Santos: 31%

Branco/nulo/não sabe: 23%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula: 46%

Joaquim Barbosa: 26%

Branco/nulo/não sabe: 28%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 46%

Michelle Bolsonaro: 40%

Branco/nulo/não sabe: 14%

Lula x Tereza Cristina

Lula: 46%

Tereza Cristina: 27%

Branco/nulo/não sabe: 27%

Lula x Aécio Neves

Lula: 46%

Aécio Neves: 25%

Branco/nulo/não sabe: 29%

PoderData/Aya

A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre os dias 25 e 28 de maio. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04882/2026.

Primeiro turno

Segundo turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 42%

Branco/nulo/não sabe: 12%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula: 43%

Joaquim Barbosa: 41%

Branco/nulo/não sabe: 16%

Lula x Romeu Zema

Lula: 45%

Romeu Zema: 41%

Branco/nulo/não sabe: 14%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45%

Ronaldo Caiado: 41%

Branco/nulo/não sabe: 14%

Lula x Renan Santos