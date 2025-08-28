CPI do INSS discute convocação de Frei Chico e foco da investigação

Parlamentares da oposição, incluindo o relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), descartam qualquer acordo com a base governista para impedir que Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja convocado a depor na comissão de inquérito.

Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), e foi citado em um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre possíveis fraudes. Embora ele não esteja sendo investigado diretamente e o sindicato negue as irregularidades, sua convocação se tornou um ponto polêmico nas discussões da CPI.

Na sessão da CPI realizada na terça-feira, governistas afirmaram ter alcançado um acordo com a oposição para evitar a convocação de Frei Chico. Como parte do acordo, a linha temporal do plano de trabalho da comissão foi definida para começar em 2015, abrangendo o período do governo Dilma Rousseff.

Essa estratégia implica que os requerimentos só serão votados em bloco se houver consenso entre base e oposição, o que, segundo o governo, contribuiria para blindar o irmão do presidente. Porém, não há impedimento para que um requerimento individual seja apresentado para convocar Frei Chico.

Declarações dos parlamentares

O relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar, afirmou que Frei Chico pode ser convocado se houver indícios que justifiquem sua participação na comissão:

"Não existiu nenhum acordo em relação ao irmão de Lula. Todos que interessem à investigação deverão ser ouvidos. Nada de perseguição nem proteção," declarou Gaspar.

Marcel Van Hattem (Novo-RS), membro da oposição, afirmou que tentará articular a aprovação de um requerimento para garantir que Frei Chico seja ouvido mais adiante:

"A ideia era fazer a convocação dele mais pra frente, porque agora havia os critérios que todos concordaram, e o irmão do Lula é dirigente, mas não presidente," afirmou Van Hattem.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também desmentiu qualquer acordo para barrar a convocação de Frei Chico, afirmando:

"A oposição não fez qualquer acordo para blindar o irmão do Lula."