PSD confirma indicação de Kassab como vice de Caiado na corrida presidencial

O PSD avança nas articulações para definir a composição da chapa presidencial de Ronaldo Caiado em 2026, e o nome de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, emerge com força crescente para a vaga de vice. Os veteranos Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes, figuras de peso dentro da legenda, foram os principais articuladores da indicação, em movimento que sinaliza a disposição do partido de lançar uma chapa 100% PSD ao Palácio do Planalto.

Kassab agradece, mas pede cautela

Em nota divulgada neste sábado, Kassab reconheceu as manifestações dos correligionários. "Sinto-me muito honrado com as manifestações dos companheiros Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes indicando meu nome para vice de Ronaldo Caiado. Os dois têm experiência e isenção necessárias para que suas opiniões sejam examinadas com profundidade", afirmou o presidente do PSD.

Ainda assim, adotou tom comedido, lembrando que "muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do partido", antes de qualquer decisão definitiva. Kassab reforçou que "a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras", e se colocou "à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva".

Calendário antecipado

Em abril, Kassab havia afirmado que a definição de um vice "não estava sendo discutida" porque o partido ainda tinha tempo, prevendo uma definição após junho. A movimentação desta semana, portanto, indica que as pressões do cenário político anteciparam o debate.

Caiado, a escolha do PSD para o Planalto

Kassab confirmou Caiado como candidato do PSD à Presidência em 30 de março, após uma disputa interna que também envolveu os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Junior (PR). Na ocasião, o dirigente avaliou que Caiado "tem mais chance de chegar no segundo turno" e que, chegando lá, venceria a eleição.

O caminho até a definição de Caiado como nome do partido foi longo. Em março, o PSD ainda reunia os três pré-candidatos — Caiado, Leite e Ratinho Jr. — em uma série de encontros para intensificar a presença dos nomes da sigla. A desistência de Ratinho Junior abriu caminho para a definição final entre Caiado e Leite.

Estratégia territorial já em curso

Em abril, Kassab já desenhava a estratégia territorial da chapa, afirmando que o PSD nacional estava construindo um palanque no Rio de Janeiro com Eduardo Paes como candidato ao governo do estado e Caiado na corrida presidencial. "O PSD nacional está construindo lá um palanque: Eduardo Paes, governador; Ronaldo Caiado, presidente. Simples assim", declarou o dirigente.

Próximos passos

A definição do vice é o próximo passo estratégico do partido, com a convenção para formalizar a candidatura marcada para julho. Além de Bornhausen e Heráclito Fortes a favor do nome de Kassab, o próprio Caiado já sinalizou publicamente a preferência pelo dirigente do PSD para compor a chapa.