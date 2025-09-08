STF manda prender quatro condenados por atos golpistas do 8 de janeiro

Agência de notícias
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h20.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nos últimos dias, a prisão de mais quatro pessoas condenadas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Os mandados de prisão foram expedidos após as ações penais transitarem em julgado, ou seja, não permitindo mais recursos.
Os alvos dos mandados e suas respectivas penas são:
Schmoeler foi gravada durante os atos golpistas afirmando que estava "ajudando a invadir os Três Poderes", enquanto Souza aparece em vídeo dentro do Palácio do Planalto.
Medeiros e Rodrigues foram presos no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Eles foram condenados por incitação ao crime e associação criminosa.
As defesas dos quatro pediram, em suas alegações finais, a absolvição dos réus, mas o STF determinou as prisões, com base nas condenações definitivas.