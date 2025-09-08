STF manda prender quatro condenados por atos golpistas do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nos últimos dias, a prisão de mais quatro pessoas condenadas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Os mandados de prisão foram expedidos após as ações penais transitarem em julgado, ou seja, não permitindo mais recursos.

Os alvos dos mandados e suas respectivas penas são:

Evando Ericson Vieira de Medeiros, condenado a dois anos e cinco meses de prisão

Jorgeleia Schmoeler, condenada a 14 anos de prisão

Márcio Castro Rodrigues, condenado a dois anos e cinco meses de prisão

Robson Victor de Souza, condenado a 14 anos de prisão

Provas e declarações durante os atos golpistas

Schmoeler foi gravada durante os atos golpistas afirmando que estava "ajudando a invadir os Três Poderes", enquanto Souza aparece em vídeo dentro do Palácio do Planalto.

Medeiros e Rodrigues foram presos no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Eles foram condenados por incitação ao crime e associação criminosa.

As defesas dos quatro pediram, em suas alegações finais, a absolvição dos réus, mas o STF determinou as prisões, com base nas condenações definitivas.