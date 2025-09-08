Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF manda prender quatro condenados por atos golpistas do 8 de janeiro

Com penas de até 14 anos de prisão, defesas dos réus pedem absolvição

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h20.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nos últimos dias, a prisão de mais quatro pessoas condenadas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Os mandados de prisão foram expedidos após as ações penais transitarem em julgado, ou seja, não permitindo mais recursos.

Os alvos dos mandados e suas respectivas penas são:

  • Evando Ericson Vieira de Medeiros, condenado a dois anos e cinco meses de prisão
  • Jorgeleia Schmoeler, condenada a 14 anos de prisão
  • Márcio Castro Rodrigues, condenado a dois anos e cinco meses de prisão
  • Robson Victor de Souza, condenado a 14 anos de prisão

Provas e declarações durante os atos golpistas

Schmoeler foi gravada durante os atos golpistas afirmando que estava "ajudando a invadir os Três Poderes", enquanto Souza aparece em vídeo dentro do Palácio do Planalto.

Medeiros e Rodrigues foram presos no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Eles foram condenados por incitação ao crime e associação criminosa.

As defesas dos quatro pediram, em suas alegações finais, a absolvição dos réus, mas o STF determinou as prisões, com base nas condenações definitivas.

Acompanhe tudo sobre:Alexandre de MoraesSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Gleisi Hoffmann reúne ministros do Centrão para discutir pautas prioritárias e barrar anistia

Reunião do Brics: Lula volta a criticar tarifaço e reforça preservação do multilateralismo

De tadala natural à creatina: Anvisa proíbe 32 suplementos alimentares; veja lista completa

Gleisi Hoffmann reúne ministros para discutir estratégias contra projeto de anistia

Mais na Exame

Inteligência Artificial

AWS aposta em parceria com a Anthropic para reverter perdas e acelerar crescimento em IA

Brasil

Gleisi Hoffmann reúne ministros do Centrão para discutir pautas prioritárias e barrar anistia

Negócios

Melhores dos Negócios Internacionais 2025: inscrições prorrogadas

Um conteúdo Bússola

Aplicativo de vídeos curtos faz parceria com Ministério da Justiça para combater golpes online