Prisão causa perplexidade e coloca saúde de Bolsonaro em risco, diz defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 22, que recebeu com "perplexidade" a prisão preventiva e disse que a decisão pode a vida de do ex-presidente em risco. Os advogados afirmaram vão apresentar o recurso cabível.

"A prisão preventiva do ex-Presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações", disse a nota assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, era um risco para a garantia da ordem pública. O evento aconteceria neste sábado, às 19h, na frente na casa de Bolsonaro.

Os defensores afirmam que a "Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa".

O ministro disse ainda que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e a proximidade da embaixada dos Estados Unidos apontam para um "elevado" risco de fuga.

"Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais", afirmou.

A defesa disse que o estado de saúde de Jair Bolsonaro é "delicado" e que a "sua prisão pode colocar sua vida em risco".

Bolsonaro foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde. Além das cirurgias, ele precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.

