STF deve manter prisão preventiva de Bolsonaro e início da pena não irá demorar

Primeira Turma do STF, que avaliará manutenção da prisão preventiva de Bolsonaro (Antonio Augusto/STF)
Reporter
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14h03.
Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 14h06.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgará em plenário virtual na próxima segunda-feira, 24, se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Irão votar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Os três têm referendado a condução de Moraes neste processo e a tendência é que a prisão do ex-mandatário seja mantida.
Estará em debate, porém, apenas a ordem de deter Bolsonaro de maneira preventiva porque, segundo Moraes, havia risco de fuga. Ainda não se iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e três meses a que o ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado.
Isso deve ocorrer somente após a análise de mais um recurso que o ex-presidente ainda tem direito e que a jurisprudência do Supremo determina que deve ser aguardado para finalizar a tramitação do processo e, então, dar início à execução da pena.
Ainda não está definido, porém, se Bolsonaro seguirá na cela da superintendência da Polícia Federal em Brasília, em um espaço semelhante ao que ficou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba quando foi preso pela Lava Jato.
Outra alternativa é que Moraes transfira o ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, local que chegou a ser visitado no começo deste mês pela chefe de gabinete de Moraes, Cristina Kusahara, para verificar as instalações. Há ainda a possibilidade de o magistrado atender algum pedido da defesa para que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar devido a problemas de saúde que ele enfrenta.
O QUE SE SABE ATÉ AGORA SOBRE PRISÃO DE BOLSONARO?