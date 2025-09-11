Ibovespa se mantém nos 142 mil pontos, em dia de voto de Cármen Lúcia no STF

O Ibovespa abriu nesta quinta-feira, 11, muito próximo da estabilidade, com uma pontuação parecida ao do fechamento de ontem, quando registrou a primeira alta da semana. Às 10h32 (horário de Brasília), o benchmark do mercado brasileiro de ações subia 0,15%. aos 142.556 pontos.

Enquanto isso o dólar operava em leve baixo, abaixo de R4 5,40.

O julgamento na primeira turma do STF sobre tentativa de golpe de Estado em 2022, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os réus, é retomado após divergências na sessão da véspera. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro e mais seis réus, contrariando os votos de Alexandre de Moraes, relator da ação, e Flávio Dino.

No exterior, mais um dia tenso nas relações dos Estados Unidos com a Rússia. Trump criticou os russos por terem violado o espaço aéreo da Polônia com drones. O assassinato do influenciador aliado de Trump, Charlie Kirk foi outro tema que elevou a tensão no governo republicano.

Na seara econômica, os principais índices da Bolsa de Nova York operam em ligeira alta no mercado futuro, após a divulgação do índice de preços ao consumidor americano (CPI).

O indicador variou 2,9% em agosto, numa intensidade maior que a projetada pelo mercado, a poucos dias da reunião que pode marcar a retomada de cortes de juros pelo Federal Reserve.

O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, manteve os juros em 2%, conforme esperava o mercado. O último corte feito foi em junho, de 0,25 ponto percentual. A partir daí, entre julho e setembro, a taxa se manteve em 2% no bloco.

Ibovespa hoje

Ibov: +0,15 %, aos 142.556 pontos

Dólar: -0,16%, a R$ 5,398

No radar hoje

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus no STG segue nesta quinta-feira com os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O desenrolar do julgamento é acompanhado com atenção pelo mercado, já que seu resultado pode implicar em novas retaliações e sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

Além disso, uma eventual condenação de Jair Bolsonaro move as peças no ambiente político no país, visando as eleições de 2026.

Indicadores econômicos

As vendas do comércio varejista tiveram o quarto resultado negativo consecutivo. Em julho, o índice ficou em -0,3%, na comparação com junho, de acordo com o IBGE. Já em relação a julho de 2024, o volume de vendas cresceu pela quarta vez seguida, com alta de 1%. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses é de 2,5%.

Mercados internacionais

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 teve novo recorde de ações negociadas e subiu 1,22%, impulsionado pelos papeis de tecnologia e a expectativa de corte de juros na semana que vem nos EUA. Já o também índice japonês Topix fechou em alta de 0,22%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,9% e o Kosdaq avançou 0,21%.

O Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,21%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, teve alta de 2,31% e aponta recuperação da bolsa chinesa após um início de ano ruim.

Na Índia, o Nifty 50 avançou 0,13% e o Sensex ganhou 0,15%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,29%.

Na Europa, as principais bolsas abriram em alta/baixa/mistas. Por volta das 10h20 (de Brasília), o francês CAC 40 subia 0,9%, enquanto o alemão DAX avançava 0,35%, o europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,4% e o britânico FTSE 100 subia 0,46%.