AtlasIntel: Sergio Moro tem 49,1% e Requião Filho, 28,2%, no 1º turno

A corrida pelo governo do Paraná mostra o senador Sergio Moro (PL) com 49,1% das intenções de voto no primeiro turno. Na sequência, aparece Requião Filho (PDT), que pontua 28,2%.

O cenário indica uma liderança isolada do ex-juiz, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, de acordo com a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17.

Na terceira colocação da disputa estadual está Sandro Alex (PSD), com 18,6%. Entre os demais nomes testados, Luiz França (Missão) registra 0,9%.

O índice de eleitores que não sabem em quem votar é de 2,9%, enquanto os que optam por brancos ou nulos somam apenas 0,2% do eleitorado paranaense.

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Simulações apontam vitórias de Moro no segundo turno

Nos cenários testados para um eventual segundo turno, o candidato do PL mantém a dianteira sobre os adversários.

No embate direto contra o nome do PDT, Sergio Moro marca 57% das intenções de voto, enquanto Requião Filho fica com 37,1%. Os indecisos e eleitores que declaram voto branco ou nulo representam 5,8%.

Quando a simulação coloca o senador contra o candidato do PSD, a vantagem se repete. Moro chega a 50,4%, contra 35,5% de Sandro Alex.

Em um terceiro cenário, sem a presença do ex-secretário, Sandro Alex lidera com 49,1% das intenções, superando Requião Filho, que registra 30,6%.

Rejeição aos líderes e avaliação do executivo

O levantamento também mediu a rejeição dos principais atores políticos no estado. Entre os pré-candidatos ao governo, Requião Filho é rejeitado por 42,5%, seguido por Moro, com 34,5%, e Sandro Alex, com 15%.

A pesquisa avaliou ainda as atuais gestões. O governador Ratinho Junior (PSD-PR) tem 63% de aprovação e 30% de desaprovação.

O peso do voto religioso e da renda

O detalhamento demográfico ajuda a explicar a vantagem do líder da pesquisa. Moro alcança 63,1% entre evangélicos e tem seu melhor desempenho numérico entre eleitores com ensino fundamental (61,5%).

O senador também domina o eleitorado que se declara bolsonarista, abocanhando 90,9% deste nicho logo no primeiro turno.

Já Requião Filho concentra sua força entre petistas, onde registra 76,2% das intenções de voto.

O pedetista também apresenta competitividade entre aqueles que se declaram agnósticos ou ateus (47,1%), mas apresenta penetração menor nas faixas de renda familiar superior a R$ 10 mil, onde pontua 17,3%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.794 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela própria AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo PR-02671/2026.