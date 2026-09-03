Paraná Pesquisas: Moro tem 45% e Requião Filho, 24%, no 1º turno no Paraná

A corrida pelo governo estadual do Paraná, registrada em levantamento divulgado nesta quinta-feira, 3, pelo instituto Paraná Pesquisas, aponta que Sergio Moro (PL) lidera a disputa no cenário estimulado com 45% das intenções de voto no primeiro turno.

Na sequência, aparece Requião Filho (PDT) com 24%. Sandro Alex (PSD) aparece em terceiro lugar, registrando 17,5%. Não há empates dentro da margem de erro de 2,8 pontos no pelotão de frente.

Entre os demais nomes, Adriano Funileiro (PCO) e Tayná Miessa (UP) têm 0,9% cada, enquanto Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) e Luiz França (Missão) marcam 0,5%. Samuel de Mattos (PSTU) tem 0,4%. Votos brancos ou nulos somam 5,4%, e os que não sabem ou não opinaram totalizam 4,9%.

O levantamento não mediu cenários de segundo turno nem a avaliação da atual gestão do Executivo paranaense.

Cenário espontâneo e percepção de vitória

No levantamento espontâneo, sem apresentação prévia da lista de candidatos, a indefinição eleitoral ainda é majoritária, com 51,2% de eleitores que não sabem ou não opinaram.

Sergio Moro é o mais lembrado com 24,2%, seguido por Requião Filho com 10,2% e Sandro Alex com 6,3%. O governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), que não disputa a reeleição, foi citado por 1,7%.

Quando questionados sobre quem deve ganhar as eleições, independentemente do voto direto, o favoritismo institucional recai sobre o ex-juiz. Para 49,4% do eleitorado, Sergio Moro sairá vencedor do pleito.

Requião Filho é apontado como provável eleito por 15,9% e Sandro Alex por 14,9% dos entrevistados.

Rejeição eleitoral

No indicador que mede os gargalos e o teto eleitoral, Requião Filho lidera a rejeição no estado: 36,6% dos entrevistados afirmam que não votariam no candidato de jeito nenhum. Moro aparece na segunda colocação, sendo rejeitado por 24,8% dos eleitores, seguido por Sandro Alex, com 10,9%.

Entre os postulantes com menor capilaridade, Tayná Miessa tem 5,5% de rejeição e Adriano Funileiro registra 4,7%. A parcela do eleitorado que declara poder votar em todos os nomes apresentados é de 6,4%, enquanto 14,5% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 eleitores entre 31 de agosto e 02 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado por Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo PR-03399/2026.