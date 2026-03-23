Ratinho Jr. desiste de disputar a Presidência da República

O governador do Paraná, Ratinho Jr, anunciou nesta segunda-feira, 23, que não disputará a Presidência da República e permanecerá no cargo até o fim do mandato. A decisão retira do tabuleiro um dos principais nomes do PSD para a eleição de 2026.

O chefe do Executivo estadual era tratado como favorito dentro do partido para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A definição ocorre na véspera do prazo de desincompatibilização exigido para candidatos que ocupam cargos públicos.

Em comunicado, Ratinho Jr afirmou que manterá o compromisso assumido com os eleitores paranaenses.

Segundo ele, a decisão busca garantir continuidade ao projeto econômico em curso no estado. O governador também informou que a escolha foi alinhada com o presidente do partido, Gilberto Kassab.

“Estou convicto de que devo manter o compromisso selado com os paranaenses e não interromper o ciclo de crescimento econômico do estado”, afirmou o governador.

Nas pesquisas mais recentes, Ratinho Jr liderava entre os nomes do PSD, com intenções de voto entre 5% e 9%, à frente de Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. No cenário geral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico.

A decisão também encerra a possibilidade de Ratinho Jr disputar o Senado pelo Paraná, cenário no qual aparecia como favorito para uma das vagas. O governador afirmou que, após concluir o mandato, pretende retornar ao setor privado e assumir o comando do grupo de comunicação fundado por seu pai.

PSD mantém plano de ocupar espaço na direita moderada

Sem Ratinho Jr na disputa, o PSD deve redirecionar sua estratégia nacional. Os governadores Ronaldo Caiado e Eduardo Leite passam a ser as principais alternativas da sigla para a corrida presidencial.

Segundo interlocutores próximos a Kassab, o partido seguirá com o plano de se posicionar como uma força de direita moderada, sem alinhamento automático ao bolsonarismo. A estratégia ocorre em meio à reorganização do campo conservador para as eleições de 2026.