Assinaturas digitais utilizando o Gov.br crescem 92% em 2025

O uso da assinatura eletrônica avançada GOV.BR, ferramenta do governo federal para validar documentos digitais com segurança jurídica, cresceu 92% em 2025.

Entre janeiro e maio deste ano, foram realizadas 75 milhões de assinaturas, contra 39 milhões no mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27/5) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, destacou que o serviço é “simples, rápido e facilita o dia a dia dos mais de 167 milhões de usuários do GOV.BR”. Ele reforça que a assinatura pode ser feita a partir do celular, evitando deslocamentos e poupando tempo das pessoas para atividades pessoais, como estar com a família.

De acordo com a legislação brasileira, a Assinatura GOV.BR é classificada como avançada, o que garante segurança no processo de assinatura. Isso porque a assinatura é associada individualmente ao signatário e qualquer alteração posterior no documento digital é detectável, aumentando o nível de confiança na autenticidade do documento.

Para usar o serviço, o usuário precisa ter uma conta de nível Prata ou Ouro no GOV.BR. O nível Prata é obtido por meio do reconhecimento facial associado à foto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou validação dos dados em um dos 14 bancos credenciados pela plataforma.

Já o nível Ouro, que oferece acesso completo aos serviços públicos digitais e maior segurança, exige reconhecimento facial com base em dados da Justiça Eleitoral, QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou um Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil.

A plataforma GOV.BR reúne atualmente mais de 4.500 serviços digitais, entre os quais destacam-se o Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito. A ferramenta também permite que os usuários busquem serviços conforme seu perfil — seja estudante, agricultor, turista, empreendedor ou trabalhador.

Gov.br ampliando digitalização de serviços públicos

O avanço da digitalização no setor público brasileiro tem no GOV.BR um dos pilares centrais. A plataforma, que integra serviços essenciais para milhões de brasileiros, tem apostado na simplificação e segurança dos processos, com a assinatura eletrônica avançada sendo um exemplo desse movimento.

O crescimento expressivo do uso dessa ferramenta reflete tanto a demanda por soluções práticas quanto o esforço do governo para ampliar o acesso digital com garantias legais e tecnológicas.

Essa tendência tende a se fortalecer, dada a adesão crescente e o impacto na redução de burocracia e custos operacionais, alinhando-se a práticas globais de transformação digital no setor público.

Como fazer a assinatura eletrônica pelo Gov.br?

Acesse o Portal de Assinatura Eletrônica usando sua conta gov.br . Certifique-se de que sua conta gov.br está validada;

Faça login usando seu CPF e senha e insira o código de verificação, se habilitado. Você será direcionado para a tela de "Assinatura de documento";

Adicione o arquivo a ser assinado, escolhendo-o em seu dispositivo. O arquivo deve estar nos formatos .DOC, .DOCX, .ODT, .JPG, .PNG ou .PDF, com até 100MB;

Escolha o local da assinatura no documento, clicando para definir sua posição e, em seguida, clique em "Assinar digitalmente" para validar a assinatura;

Assine o documento e receba o código de autorização no aplicativo gov.br. Permita o recebimento de notificações do aplicativo em suas configurações para facilitar o processo;

Baixe o documento assinado e escolha o local para salvar o arquivo no seu celular ou computador. Evite imprimir o arquivo, pois a versão impressa não incluirá a assinatura válida. Ou seja, ele só é válido digitalmente.