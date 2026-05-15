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Beacon School se associa a rede britânica de 20 mil alunos para criar passaporte global

Instituição paulistana de alto padrão passa a integrar ecossistema global sediado em Londres com 29 escolas e 20 mil alunos, mantendo fundadoras na liderança e autonomia pedagógica

Beacon School (Divulgação)

Beacon School (Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16h20.

Última atualização em 15 de maio de 2026 às 16h22.

O mercado de educação de alto padrão em São Paulo acaba de ganhar um novo capítulo em sua jornada de internacionalização.

A Beacon School, uma das instituições mais prestigiadas da capital paulista e referência em currículo bilíngue, anunciou na última segunda-feira, 11, sua associação à Affinitas Education.

Sediada em Londres, a Affinitas é uma organização global que detém agora um portfólio de 29 escolas distribuídas pelas Américas e Europa, somando mais de 20 mil alunos.

Para a Beacon, que nasceu em 2010 e hoje atende 1.500 estudantes, a parceria representa um salto de escala: a escola passa a integrar um ecossistema que conecta São Paulo a sete países, facilitando intercâmbios, projetos colaborativos e o fortalecimento da orientação universitária internacional.

Identidade local vs. escopo global

A movimentação da Beacon reflete um amadurecimento do setor. Nos últimos anos, escolas "boutique" e de fundação familiar têm buscado parceiros institucionais para garantir perenidade e fôlego financeiro para inovações em infraestrutura e tecnologia.

O grande diferencial deste acordo, segundo as sócias-fundadoras Luciana Leite e Maria Eduarda Sawaya, é a manutenção da autonomia pedagógica. Em um setor onde o "alinhamento de valores" é o ativo mais valioso, a Affinitas entra não para padronizar, mas para potencializar.

"Buscamos um parceiro capaz de fortalecer nosso projeto sem abrir mão da nossa identidade e da nossa cultura de cuidado", afirmam as fundadoras, que permanecem à frente da operação.

Thomas Rajzbaum, CEO da Affinitas Education, reforça que a escolha pela Beacon se deu pela "consistência do projeto e clareza de propósito". Segundo o executivo, o papel do grupo será apoiar o recrutamento, o desenvolvimento de professores e investir em áreas estratégicas como ciências, artes e esportes.

O fortalecimento do currículo IB

A associação também deve robustecer a implementação dos programas do International Baccalaureate (IB) na Beacon.

Como o IB é um padrão global de excelência acadêmica, a troca direta entre educadores da rede Affinitas na Europa e no Brasil tende a elevar o rigor acadêmico e a preparação dos alunos para os exames internacionais (SAT e ACT) e para o ingresso em universidades de elite no exterior.

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