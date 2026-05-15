AtlasIntel: Capitão Alberto Neto tem 20,5% e Braga tem 18,5% em corrida ao Senado pelo AM

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) lidera a disputa ao Senado pelo Amazonas, segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira, 15.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) encerrarão seus mandatos neste ano e disputam a reeleição. Apenas Omar Aziz (PSD) permanece até 2031.

De acordo com a pesquisa, Capitão Alberto Neto aparece com 20,5% das intenções de voto. O senador Eduardo Braga registra 18,5%. Plínio Valério tem 17,1%.

Marcelo Ramos (PT) aparece com 12,6%. O governador Wilson Lima (União Brasil) registra 10,6%. Marcos Rotta (Avante) tem 3,5%.

Já Cabo Daciolo (Mobiliza) aparece com 3,4% das intenções de voto. Chris Melchior (PSB) registra 1,6%, e Ismael Munduruku (Rede) tem 1%. Milton Xuxa (Mobiliza) registra 0,1%.

Votos brancos e nulos somam 8,8%. Os entrevistados que não souberam responder chegam a 2,2%.

Quanto aos pré-candidatos que lideram primeiro e segundo votos, Capitão Alberto Neto tem 31,9% das intenções de primeiro voto, e Plínio Valério registra 21,2% de segundo voto.

O levantamento ouviu 1244 eleitores de todo o estado do Amazonas entre os dias 8 e 14 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos códigos AM-09404/2026.