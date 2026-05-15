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José Dirceu recebe diagnóstico de linfoma após internação em São Paulo

Internação do ex-ministro da Casa Civil ocorreu em 10 de maio para a realização de avaliações clínicas de rotina

José Dirceu: ex-ministro da Casa Civil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

José Dirceu: ex-ministro da Casa Civil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16h39.

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O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu foi diagnosticado com linfoma, câncer que afeta o sistema linfático, após passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo comunicado divulgado pela unidade de saúde, a internação ocorreu em 10 de maio para a realização de avaliações clínicas de rotina, quando a doença foi identificada.

De acordo com o hospital, Dirceu permanecerá internado para dar início ao tratamento. A instituição afirmou que o ex-ministro está "em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico". José Dirceu tem 80 anos.

O acompanhamento médico do ex-ministro é conduzido pelos profissionais Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais.

Em março, Dirceu anunciou pré-candidatura a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. Em entrevista ao site Poder360, o integrante do PT declarou que decidiu disputar o cargo após receber convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A última atuação de Dirceu na Câmara dos Deputados ocorreu em 2005. Naquele ano, ele teve o mandato cassado em meio ao escândalo do mensalão. Desde então, o petista foi preso quatro vezes ao longo de cerca de duas décadas.

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