China adverte EUA a 'não brincar com fogo' após Pequim ser acusado de planejar uma invasão em Taiwan

— A ameaça que a China representa é real e pode ser iminente — afirmou Hegseth, acrescentando que Pequim "espera dominar e controlar" a Ásia. — É de conhecimento público que Xi [Jinping, presidente chinês] ordenou que suas Forças Armadas estivessem aptas a invadir Taiwan até 2027. O Exército Popular de Libertação está construindo as Forças Armadas para fazer isso, treinando para isso todos os dias e ensaiando para a ação real.

A China, que não enviou nenhum alto funcionário ao fórum neste ano — o que não acontecia desde 2019 —, condenou a fala de Hegseth em várias instâncias. A embaixada chinesa em Cingapura disse que o discurso do chefe do Pentágono estava "imerso em provocação e incitação". O representante chinês, Contra-Almirante Hu Gangfeng, denunciou, sem se referir diretamente a Hegseth, "acusações infundadas" que visam "semear problemas, criar divisões, incitar confrontos e desestabilizar a região da Ásia-Pacífico".

A declaração de Hegseth ocorreu no mesmo dia em que a agência Reuters revelou, com base em duas autoridades americanas que falaram sob anonimato, que os EUA planejam ampliar a venda de armas para Taiwan. Segundo uma das fontes, as notificações de vendas poderiam “facilmente exceder” os US$ 18,3 bilhões aprovados entre 2017 e 2021, além dos cerca de US$ 8,4 bilhões registrados durante o governo Biden.

Hegseth aproveitou o discurso para fazer um apelo aos parceiros de Washington para que aumentem seus gastos militares para conter a China.