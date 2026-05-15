AtlasIntel: Flávio Bolsonaro com 43,9% e Lula com 40,9% em 1º turno no AM

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera por pouco a corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores do Amazonas. Segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira, 15, em um possível cenário de primeiro turno, Flávio tem 43,9% das intenções de voto no estado.

No mesmo cenário, em segundo lugar aparece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40,9%. Na terceira posição, Renan Santos (Missão) tem 4,5%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2,8% das intenções de voto

O psiquiatra Augusto Cury (Avante) tem 1,8%, enquanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 1,5%. Votos brancos e nulos somam 2,4%, e respondentes que não souberam responder chegam a 2,2%.

Segundo turno e aprovação

A pesquisa também mediu a popularidade dos pré-candidatos em embates diretos, simulando cenários de segundo turno entre o presidente Lula e outros nomes.

Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula registra 41,7% contra 47,8%. Ao todo, 10,5% dos entrevistados não souberam responder ou votaram em branco.

Contra o Zema, Lula tem 41,9% ante os 40,5% do mineiro. Além disso, 17,6% dos respondentes anularam ou não souberam responder.

Entre Lula e Caiado, 42,2% dos respondentes preferem o presidente, enquanto 36,7% escolhem o ex-governador goiano. Ao todo, 21,2% dos entrevistados não souberam responder ou votaram nulo.

O eleitorado amazonense também foi questionado sobre a aprovação da gestão de Lula. No estado, o presidente é desaprovado por 55% dos entrevistados. Outros 41% aprovam e 4% não sabem responder.

Na questão qualitativa, 37,5% dos eleitores consideram o mandato ótimo ou bom, 44,3% acham ruim ou péssimo e 18,3% consideram regular.

O levantamento ouviu 1244 eleitores de todo o estado do Amazonas entre os dias 8 e 14 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos códigos BR-03812/2026.