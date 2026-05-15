Lula critica relação de Flávio Bolsonaro com dono do Master: 'Aqui não tem dinheiro do Vorcaro'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta quinta-feira, durante visita ao Hospital de Amor, em Barretos (SP), a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) buscou apoio financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro para concluir um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao comentar os investimentos destinados à instituição de saúde, Lula afirmou que os recursos não tiveram relação com o empresário investigado pela Polícia Federal.

“Aqui nesse hospital não tem dinheiro do Vorcaro”, declarou o presidente, em meio a manifestações de apoio do público presente.

Na véspera, durante agenda em uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, em Camaçari (BA), Lula havia evitado aprofundar comentários sobre o caso. Na ocasião, classificou o episódio como “caso de polícia”.

A declaração ocorre após reportagem publicada pelo site Intercept Brasil, confirmada pelo jornal O Globo e admitida pelo próprio Flávio Bolsonaro, apontar que o senador procurou Vorcaro, em 8 de setembro de 2025, para pedir ajuda financeira ao longa-metragem sobre o pai. Segundo o parlamentar, o projeto enfrentava dificuldades para quitar despesas acumuladas.

“Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme”, afirmou Flávio em mensagem de áudio enviada ao banqueiro.

Inicialmente, o senador negou participação de Vorcaro no financiamento do filme. Depois, passou a admitir que buscou patrocínio privado para a produção.

“O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, declarou.

Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o extinto Banco Master. Segundo a PF, o empresário é investigado por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e emissão de títulos de crédito fraudulentos.

Também participaram da agenda em Barretos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes do setor de saúde. Durante o evento, Lula comentou a relação institucional com o Hospital de Amor e elogiou o diretor da unidade, Henrique Prata.

“ Toda vez que esse moço me procurou para pedir recursos, ele me levou um projeto. E eu dizia: 'Henrique, não é discurso que me convence, o que me convence é o projeto'. Se o projeto tiver consistência, tiver base real do ponto de vista econômico e tratar da dignidade das pessoas, você não terá dificuldades comigo, porque eu não governo só com a cabeça, eu governo com o coração e gosto de tratar bem as pessoas”.

A visita marcou o anúncio da regulamentação do programa Agora Tem Especialistas, da criação da Rede de Conectividade Saúde Brasil e do lançamento da pedra fundamental do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD).

O pacote anunciado pelo governo federal prevê investimento de R$ 2,2 bilhões. Entre as medidas estão a criação de uma nova tabela de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para 23 medicamentos oncológicos de alto custo, o financiamento de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública e a ampliação do acesso à reconstrução mamária.

Relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Segundo reportagem publicada nesta quarta-feira, 13, pelo Intercept Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL) negociou um repasse de US$ 24 milhões, equivalente a cerca de R$ 134 milhões, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a publicação, a negociação ocorreu diretamente com o dono do Banco Master. O valor seria destinado à produção de “Dark Horse”, longa inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro.

A reportagem afirma ter tido acesso a áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários relacionados às tratativas entre os envolvidos no projeto cinematográfico.

Os documentos apontam que ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, já foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025. Segundo o Intercept Brasil, os pagamentos ocorreram em seis operações bancárias destinadas ao financiamento da produção.

O filme “Dark Horse” é descrito como uma cinebiografia baseada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre elenco, direção ou previsão de lançamento do projeto.

A publicação também relata que os materiais analisados incluem registros financeiros e conversas atribuídas aos participantes da negociação. O conteúdo faz parte da apuração divulgada pelo veículo nesta quarta-feira, 13.

As transferências identificadas pela reportagem teriam ocorrido ao longo de quatro meses, entre fevereiro e maio de 2025.

Segundo o Intercept Brasil, os documentos reunidos na investigação incluem comprovantes bancários, mensagens e arquivos de áudio ligados às negociações para financiar o longa “Dark Horse”.

A reportagem aponta que os recursos negociados seriam usados para viabilizar a produção cinematográfica inspirada na carreira política de Jair Bolsonaro.