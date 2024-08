Como fazer a Carteira Digital de Trânsito? Veja como baixar CNH digital

Foi-se o tempo em que as pessoas carregavam consigo a CNH física, principalmente enquanto conduziam algum veículo. Hoje, todas essas informações estão no celular e o documento físico passou a ficar em casa.

A tecnologia facilitou muito a vida do brasileiro neste sentido, que agora conta com um aplicativo próprio para acessar a Carteira Digital de Trânsito. E, de forma integrada, no mesmo sistema, também está o documento do carro.

Ainda não tem acesso a CNH digital? Saiba aqui como fazer a Carteira Digital de Trânsito, baixar o documento e compartilhar com quem você quiser.

O que é a Carteira Digital de Trânsito (CDT)?

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo de responsabilidade do SENATRAN que foi criado para facilitar a vida do motorista brasileiro. O aplicativo guarda a CNH do cidadão, bem como outros documentos relacionados ao veículo, para que ele tenha acesso rápido a essas informações, independentemente de onde estiver.

Além disso, é um ambiente seguro para que o seu documento fique guardado e registrado, evitando possíveis fraudes. Outra vantagem de contar com a Carteira Digital de Trânsito é poder compartilhar a sua CNH diretamente para qualquer aplicativo do seu celular, como e-mail, WhatsApp, Telegram e outros.

Como fazer a Carteira de Motorista online?

Para fazer a Carteira de Motorista online é super simples. Preparamos um passo a passo para você entender como funciona e já ter o aplicativo no seu celular. Veja no detalhe, com base nas informações do Governo Federal:

Baixe o aplicativo (Carteira Digital de Trânsito), disponível para iOS e Android; Faça o login no aplicativo utilizando as suas informações do gov.br; Pegue a sua CNH física e aponte a sua câmera para o QR code presente no verso do documento; Será solicitado uma foto, em que o aplicativo fará as devidas validações, comparando a imagem enviada (que é tirada no próprio app) com a foto do banco de dados do Detran, para confirmação da sua identidade; Confirme seu CEP e o estado onde a CNH foi feita.

E pronto! Se todos os dados informados estiverem corretos, o aplicativo vai gerar a sua CNH digital. Para entrar no aplicativo, você pode criar uma chave de acesso (senha) ou habilitar a biometria facial do seu celular.

No próprio aplicativo, você também pode inserir o número do RENAVAM do seu veículo e gerar automaticamente o documento do carro, para que ele fique também disponível para acesso rápido, assim como a CNH.

Como consultar dados da habilitação online?

Com o aplicativo baixado e todos os trâmites para ativar a sua CNH feitos, consultar os dados da habilitação online fica muito simples. Veja na prática:

Entre no aplicativo “Carteira digital de trânsito”; Insira a sua chave de acesso ou faça a biometria facial; Clique em “Condutor”; Depois, clique em “Habilitação”.

O aplicativo abrirá uma nova página diretamente na sua CNH. O formato do documento é muito parecido com a versão física, que você já conhece. Com isso, é possível consultar todos os dados da habilitação online. Além disso, na mesma página, você tem a opção de clicar em “Exportar”, e enviar o documento para outros aplicativos do seu celular.