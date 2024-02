Como assinar documentos digitalmente usando o portal Gov.br

Para quem está correria do dia-a-dia e quer mais praticidade para assuntos burocráticos, saiba que uma nova tecnologia pode te ajudar. Agora, já é possível assinar documentos utilizando o site do Gov.br.

O novo advento pode, em muitas ocasiões, tirar a necessidade obrigatória das partes a se dirigirem a um cartório e poupar taxas administrativas cobradas pelas repartições.

Neste artigo, vamos te mostrar a segurança por trás do novo mecanismo do Governo, além de te ensinar a assinar documentos digitalmente e verificá-los.

O que é assinatura digital?

A assinatura digital é um novo mecanismo disponibilizado pelo site do Gov.br que permite com que o cidadão assine um documento de forma segura no universo digital. O sistema pode, inclusive, juntar mais de uma assinatura por documento.

O sistema Gov.br é o responsável por toda a autenticação, o que garante a identidade das pessoas que estão assinando.

Como assinar documento com o portal Gov.br?

Preparamos um passo a passo para você não ter dúvidas na hora de assinar, enviar e validar os documentos que pretende autenticar utilizando o Gov.Br.

Confira o passo a passo:

Acesse o Portal de Assinatura Eletrônica usando sua conta gov.br ou baixe o aplicativo gov.br disponível para Android e iOS. Certifique-se de que sua conta gov.br está validada;

Faça login usando seu CPF e senha e insira o código de verificação, se habilitado. Você será direcionado para a tela de "Assinatura de documento";

Adicione o arquivo a ser assinado, escolhendo-o em seu dispositivo. O arquivo deve estar nos formatos .DOC, .DOCX, .ODT, .JPG, .PNG ou .PDF, com até 100MB;

Escolha o local da assinatura no documento, clicando para definir sua posição e, em seguida, clique em "Assinar digitalmente" para validar a assinatura;

Assine o documento e receba o código de autorização no aplicativo gov.br. Permita o recebimento de notificações do aplicativo em suas configurações para facilitar o processo;

Baixe o documento assinado e escolha o local para salvar o arquivo no seu celular ou computador. Evite imprimir o arquivo, pois a versão impressa não incluirá a assinatura válida. Ou seja, ele só é válido digitalmente.

Consulte a assinatura do documento no site https://validar.iti.gov.br , no app VALIDAR para Android e iOS, ou no portal de assinatura, onde as assinaturas serão listadas próximo ao documento.

A assinatura eletrônica tem validade legal?

A lei número 14.063, de 2020, atesta a validade das assinaturas eletrônicas legalmente. A lei prevê a utilização do mecanismo por instituições privadas, entes públicos e pessoas físicas.

Além disso, a assinatura digital, seja ela pelo Gov.Br ou por empresas privadas, é válida para qualquer natureza de documento eletrônico, basta que as partes concordem e que a assinatura seja feita por um aplicativo homologado pela ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira).

Como verificar a assinatura eletrônica?

Você poderá verificar a validade da assinatura por um site disponibilizado pelo próprio Gov.br. O site é o https://validar.iti.gov.br. Também há a possibilidade de fazer a verificação pelo aplicativo "Validar", disponível em Android e IOS.

Além disso, também existe a opção de verificar a validade da assinatura fazendo upload do documento no site Gov.br, que é o último passo para a assinatura de contratos, conforme descrito no passo a passo para assinatura de documentos no site.

