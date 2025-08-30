Aprovação de Lula oscila para baixo e reprovação volta a 58%, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 35% dos brasileiros e reprovado por 58%, segundo a pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 30. Cerca de 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Na comparação com a pesquisa de julho, a aprovação teve uma variação negativa de 2 pontos percentuais, enquanto a reprovação teve uma oscilação positiva do mesmo valor.

O resultado freia uma tendência de melhora na popularidade de Lula, com crescimento na avaliação positiva em três pesquisas consecutivas, e queda na negativa nos dois últimos levantamentos.

Como as variações de agosto ocorreram dentro da margem de erro, o instituto avalia que os resultados sugerem que, apesar de enfrentar forte oposição e alto índice de rejeição, Lula conseguiu reverter parte das críticas e estabilizar o apoio em um terço do eleitorado.

Os motivos apontados pelo Gerp são as melhorias econômicas, como a queda dos preços, e a reação do governo brasileiro ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros.

Reprovação entre jovens passa de 70%

Os dados mostram ainda que a reprovação supera a aprovação em todos os segmentos demográficos analisados. Os maiores índices de reprovação são registrados entre os homens, moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com mais de 60% de avaliação negativa.

A desaprovação atinge o maior percentual entre os jovens de até 17 anos, com 71%, e pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos, com 70%.

Os melhores percentuais de aprovação de Lula são entre as mulheres, moradores do Norte e Nordeste, e pessoas com 60 anos ou mais. Diferentemente do observado no levantamento anterior, a desaprovação superou a aprovação no Nordeste, região historicamente favorável a Lula e ao PT.

O levantamento foi realizado por telefone, com entrevistas conduzidas via sistema CATI (entrevista telefônica assistida por computador) entre os dias 22 e 27 de agosto de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.