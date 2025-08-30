Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Aprovação de Lula oscila para baixo e reprovação volta a 58%, diz pesquisa Gerp

Os dados mostram ainda que a reprovação supera a aprovação em todos os segmentos demográficos analisados

Lula: popularidade se mantém estável apesar da oscilação negativa (EVARISTO SA/AFP)

Lula: popularidade se mantém estável apesar da oscilação negativa (EVARISTO SA/AFP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10h30.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 35% dos brasileiros e reprovado por 58%, segundo a pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 30. Cerca de 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Na comparação com a pesquisa de julho, a aprovação teve uma variação negativa de 2 pontos percentuais, enquanto a reprovação teve uma oscilação positiva do mesmo valor.

O resultado freia uma tendência de melhora na popularidade de Lula, com crescimento na avaliação positiva em três pesquisas consecutivas, e queda na negativa nos dois últimos levantamentos.

Como as variações de agosto ocorreram dentro da margem de erro, o instituto avalia que os resultados sugerem que, apesar de enfrentar forte oposição e alto índice de rejeição, Lula conseguiu reverter parte das críticas e estabilizar o apoio em um terço do eleitorado.

Os motivos apontados pelo Gerp são as melhorias econômicas, como a queda dos preços, e a reação do governo brasileiro ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros.

Reprovação entre jovens passa de 70%

Os dados mostram ainda que a reprovação supera a aprovação em todos os segmentos demográficos analisados. Os maiores índices de reprovação são registrados entre os homens, moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com mais de 60% de avaliação negativa.

A desaprovação atinge o maior percentual entre os jovens de até 17 anos, com 71%, e pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos, com 70%.

Os melhores percentuais de aprovação de Lula são entre as mulheres, moradores do Norte e Nordeste, e pessoas com 60 anos ou mais. Diferentemente do observado no levantamento anterior, a desaprovação superou a aprovação no Nordeste, região historicamente favorável a Lula e ao PT.

O levantamento foi realizado por telefone, com entrevistas conduzidas via sistema CATI (entrevista telefônica assistida por computador) entre os dias 22 e 27 de agosto de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaPesquisas eleitoraisEleições 2026

Mais de Brasil

Moraes determina vistoria em carros que deixarem casa de Bolsonaro

Camex diz que recebeu pedido do Itamaraty para iniciar processo de aplicação de medidas contra EUA

Operação contra PCC mostra que Brasil é como Colômbia e México: bilhões do tráfico estão entre nós

Universidade dos esportes: Lula revela plano para ampliar formação e fortalecer políticas públicas

Mais na Exame

Exame IN

A CFO que gestou a fusão entre Petz e Cobasi – junto com seu terceiro filho

Brasil

Moraes determina vistoria em carros que deixarem casa de Bolsonaro

ESG

Exclusivo: Henkel aposta em biometano da Ultragaz em fábrica de SP e reduz emissões na produção

Mundo

Drone ucraniano provoca incêncio perto de 'palácio de Putin' no sul da Rússia