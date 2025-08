Reprovação de Lula cai e chega a 56%, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 37% dos brasileiros e reprovado por 56%, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira, 3. Cerca de 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O levantamento reforça a tendência de melhora na avaliação positiva da gestão petista desde o início do tarifaço imposto pelo governo americano.

Na quarta-feira, Donald Trump confirmou a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas com diversas isenções.

Na comparação com a pesquisa divulgado em junho, a aprovação subiu cinco pontos percentuais, maior alta desde fevereiro deste ano. A desaprovação caiu três pontos e está no menor patamar da série histórica.

Essa é a sétima rodada da pesquisa que mede a popularidade da gestão petista.

O discurso de defesa da soberania nacional tem encontrado eco com a população, principalmente nas redes sociais.

Na justificava das sanções, o governo americano acusa o Brasil de realizar uma caça as bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como mostrou a EXAME, o momento de enfrentamento tem animado Lula para as eleições do próximo ano. Além das respostas aos americanos, o governo tem três programas já anunciados pelo presidente, mas que ainda não foram formalizados.

O programa Gás para Todos, com ideia de beneficiar 17 milhões de famílias de baixa renda, medida para compra de carros e motocicletas para trabalhadores de aplicativos, além de oferecer uma linha de crédito para que as famílias façam pequenas reformas nos seus domicílios.

No recorte por região, Lula tem as piores avaliações entre os moradores do Sul do país, com 62%, e do Norte, com 64%. O maior percentual de aprovação é observado no Nordeste, histórico reduto petista, com 47%. A região é a única onde a avaliação positiva supera a negativa.

No Sudeste, a aprovação é de 38% e a reprovação é de 58%.

Por idade, o melhor resultado do petista é entre as pessoas 45 e 59 anos. A maior rejeição é vista entre 16 e 34 anos.