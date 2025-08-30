Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michelle e empata com outros 6 nomes, diz pesquisa Gerp

Levantamento mostra o petista em desvantagem no 2º turno, mas com estabilidade e crescimento nas intenções de voto no 1º turno

Eleições 2026: (Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

Eleições 2026: (Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11h20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada neste sábado, 30.

Na maioria dos cenários, Lula cresceu ou manteve-se estável em relação ao levantamento de julho.

Na reedição do segundo turno de 2022, Bolsonaro tem 49% das intenções de voto contra 38% de Lula.

Bolsonaro está inelegível e, sem uma mudança de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não poderá disputar a eleição no próximo ano.

Contra Michelle, Lula também é superado para além da margem de erro, com 37% contra 48% da ex-primeira-dama. Um cenário similar ocorre em uma eventual disputa com Tarcísio, onde o governador paulista tem 46% e Lula, 37%.

Nas demais simulações, contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), e o influenciador Pablo Marçal, Lula aparece tecnicamente empatado com todos os nomes.

O petista está numericamente à frente apenas contra Zema, Caiado e Marçal.

Lula cresce em cenários de primeiro turno

No cenário estimulado do 1º turno, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, ele aparece com 38% das intenções de voto, contra 32% de Lula. Nenhum outro candidato ultrapassa os dois dígitos: Ciro Gomes tem 5%, seguido por Ratinho Jr. (4%), Romeu Zema (3%) e outros na faixa de 2% a 3%.

Em um cenário alternativo, sem Bolsonaro na disputa, Lula lidera com 31%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, registra 20%. Na simulação com Eduardo Bolsonaro, o petista também aparece à frente com 31% contra 20% do deputado licenciado. Quando Michelle é testada, ela e Lula aparecem tecnicamente empatados na liderança.

A evolução de Lula nas intenções de voto no 1º turno foi significativa, segundo a pesquisa. No cenário com Bolsonaro, Lula subiu de 26% para 32%, enquanto Bolsonaro caiu de 42% para 38%. Esse movimento de crescimento de Lula foi consistente em todos os cenários analisados.

Alckmin testado em cenários de primeiro turno

A pesquisa também testou o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como candidato governista no lugar de Lula.

Nos quatro cenários simulados, Alckmin registra percentuais de intenção de votos entre 14% e 15% e aparece na segunda posição em disputas contra Bolsonaro, Michelle, Tarcísio e Eduardo.

Os dados mostram que os votos de Lula não se transferem de forma automática para o seu vice, uma vez que a saída do petista da disputa redistribui votos, principalmente para candidatos de centro-esquerda: Ciro Gomes, por exemplo, subiria para 14% na simulação com Alckmin, um número bem acima dos 5% a 8% que ele obtém quando Lula está na corrida.

O levantamento foi realizado por telefone, com entrevistas conduzidas via sistema CATI (entrevista telefônica assistida por computador) entre os dias 22 e 27 de agosto de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Cenários de 2º turno das eleições de 2026

Lula x Bolsonaro

  • Bolsonaro: 49%
  • Lula: 38%
  • Nenhum deles: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Michelle

  • Michelle Bolsonaro: 48%
  • Lula: 37%
  • Nenhum deles: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Tarcísio

  • Tarcísio de Freitas: 46%
  • Lula: 37%
  • Nenhum deles: 12%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Eduardo

  • Eduardo Bolsonaro: 43%
  • Lula: 39%
  • Nenhum deles: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Ciro 

  • Ciro Gomes: 38%
  • Lula: 34%
  • Nenhum deles: 23%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Ratinho Jr

  • Ratinho Jr: 40%
  • Lula: 36%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Zema

  • Lula: 39%
  • Romeu Zema: 36%
  • Nenhum deles: 19%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Caiado

  • Lula: 38%
  • Ronaldo Caiado: 36%
  • Nenhum deles: 21%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Marçal

  • Lula: 38%
  • Pablo Marçal: 35%
  • Nenhum deles: 21%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenários de 1º turno de 2026

Cenário 1:

  • Bolsonaro: 38%
  • Lula: 32%
  • Ciro Gomes: 5%
  • Ratinho Jr: 4%
  • Romeu Zema: 3%
  • Pablo Marçal: 3%
  • Ronaldo Caiado: 2%
  • Nenhum deles: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 2:

  • Lula: 31%
  • Tarcísio de Freitas: 20%
  • Ciro Gomes: 8%
  • Pablo Marçal: 7%
  • Ratinho Jr: 5%
  • Romeu Zema: 5%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Nenhum deles: 12%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 3:

  • Lula: 31%
  • Eduardo Bolsonaro: 19%
  • Ciro Gomes: 8%
  • Ratinho Jr: 7%
  • Pablo Marçal: 7%
  • Romeu Zema: 6%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Nenhum deles: 12%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4:

  • Lula: 29%
  • Michelle Bolsonaro: 27%
  • Ciro Gomes: 8%
  • Ratinho Jr: 6%
  • Pablo Marçal: 5%
  • Romeu Zema: 5%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Nenhum deles: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 5:

  • Bolsonaro: 34%
  • Geraldo Alckmin: 14%
  • Ciro Gomes: 13%
  • Ratinho Jr: 6%
  • Pablo Marçal: 5%
  • Romeu Zema: 4%
  • Ronaldo Caiado: 3%
  • Nenhum deles: 14%
  • Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 6:

  • Tarcísio de Freitas: 20%
  • Geraldo Alckmin: 15%
  • Ciro Gomes: 14%
  • Ratinho Jr: 7%
  • Pablo Marçal: 7%
  • Romeu Zema: 5%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Nenhum deles: 22%
  • Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 7:

  • Michelle Bolsonaro: 25%
  • Geraldo Alckmin: 14%
  • Ciro Gomes: 13%
  • Ratinho Jr: 7%
  • Pablo Marçal: 5%
  • Romeu Zema: 5%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Nenhum deles: 19%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 8:

  • Eduardo Bolsonaro: 19%
  • Geraldo Alckmin: 15%
  • Ciro Gomes: 13%
  • Ratinho Jr: 8%
  • Pablo Marçal: 7%
  • Romeu Zema: 6%
  • Ronaldo Caiado: 5%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/Não respondeu: 9%
Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaPesquisas eleitoraisEleições 2026Jair BolsonaroMichelle BolsonaroTarcísio Gomes de Freitas

Mais de Brasil

Aprovação de Lula oscila para baixo e reprovação volta a 58%, diz pesquisa Gerp

Moraes determina vistoria em carros que deixarem casa de Bolsonaro

Camex diz que recebeu pedido do Itamaraty para iniciar processo de aplicação de medidas contra EUA

Operação contra PCC mostra que Brasil é como Colômbia e México: bilhões do tráfico estão entre nós

Mais na Exame

Mercados

Warren Buffett completa 95 anos e se prepara para uma merecida aposentadoria

Brasil

Aprovação de Lula oscila para baixo e reprovação volta a 58%, diz pesquisa Gerp

Exame IN

A CFO que gestou a fusão entre Petz e Cobasi – junto com seu terceiro filho

ESG

Exclusivo: Henkel aposta em biometano da Ultragaz em fábrica de SP e reduz emissões na produção