Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michelle e empata com outros 6 nomes, diz pesquisa Gerp

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11h20.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada neste sábado, 30.
Na maioria dos cenários, Lula cresceu ou manteve-se estável em relação ao levantamento de julho.
Na reedição do segundo turno de 2022, Bolsonaro tem 49% das intenções de voto contra 38% de Lula.
Bolsonaro está inelegível e, sem uma mudança de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não poderá disputar a eleição no próximo ano.
Contra Michelle, Lula também é superado para além da margem de erro, com 37% contra 48% da ex-primeira-dama. Um cenário similar ocorre em uma eventual disputa com Tarcísio, onde o governador paulista tem 46% e Lula, 37%.
Nas demais simulações, contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), e o influenciador Pablo Marçal, Lula aparece tecnicamente empatado com todos os nomes.
O petista está numericamente à frente apenas contra Zema, Caiado e Marçal.
No cenário estimulado do 1º turno, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, ele aparece com 38% das intenções de voto, contra 32% de Lula. Nenhum outro candidato ultrapassa os dois dígitos: Ciro Gomes tem 5%, seguido por Ratinho Jr. (4%), Romeu Zema (3%) e outros na faixa de 2% a 3%.
Em um cenário alternativo, sem Bolsonaro na disputa, Lula lidera com 31%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, registra 20%. Na simulação com Eduardo Bolsonaro, o petista também aparece à frente com 31% contra 20% do deputado licenciado. Quando Michelle é testada, ela e Lula aparecem tecnicamente empatados na liderança.
A evolução de Lula nas intenções de voto no 1º turno foi significativa, segundo a pesquisa. No cenário com Bolsonaro, Lula subiu de 26% para 32%, enquanto Bolsonaro caiu de 42% para 38%. Esse movimento de crescimento de Lula foi consistente em todos os cenários analisados.
A pesquisa também testou o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como candidato governista no lugar de Lula.
Nos quatro cenários simulados, Alckmin registra percentuais de intenção de votos entre 14% e 15% e aparece na segunda posição em disputas contra Bolsonaro, Michelle, Tarcísio e Eduardo.
Os dados mostram que os votos de Lula não se transferem de forma automática para o seu vice, uma vez que a saída do petista da disputa redistribui votos, principalmente para candidatos de centro-esquerda: Ciro Gomes, por exemplo, subiria para 14% na simulação com Alckmin, um número bem acima dos 5% a 8% que ele obtém quando Lula está na corrida.
O levantamento foi realizado por telefone, com entrevistas conduzidas via sistema CATI (entrevista telefônica assistida por computador) entre os dias 22 e 27 de agosto de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.
