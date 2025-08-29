Tribunal dos EUA determina que maioria das tarifas implementadas por Trump são ilegais

O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal determinou nesta sexta-feira, 28, que a maior parte das tarifas globais implementadas pelo presidente Donald Trump são ilegais, atingindo diretamente a base de sua política comercial. A decisão foi tomada em votação, por 7 a 4.

A corte concluiu que a lei usada por Trump para justificar as tarifas de importação não confere ao presidente o poder de impor essas taxas, segundo a Bloomberg.

Segundo especialistas ouvidos pela CNBC, é quase certo que Trump levará o caso à Suprema Corte. O tribunal de apelações decidiu suspender a execução da sentença até 14 de outubro, permitindo tempo ao governo Trump para solicitar que a Suprema Corte analise o caso.

O governo Trump sustentou que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, ou IEEPA (sigla em inglês para International Emergency Economic Powers Act), autoriza o presidente a aplicar tarifas específicas a qualquer país, em qualquer nível, caso considere necessário para enfrentar uma emergência nacional. Essa interpretação foi, contudo, rejeitada pelo tribunal de apelações.

No final de maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA rejeitou essa posição e anulou as tarifas de Trump baseadas no IEEPA, incluindo suas tarifas "recíprocas" mundiais divulgadas no início de abril. Mas o Circuito Federal rapidamente suspendeu essa decisão enquanto o recurso do republicano estava em andamento.

Revés para Trump

Preocupado que o tribunal pudesse declarar as tarifas ilegais e anulá-las imediatamente, o governo apresentou nesta sexta-feira declarações de autoridades como o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, o Secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o Secretário de Estado, Marco Rubio, alertando sobre possíveis consequências negativas para a política externa caso a medida fosse aprovada. Bessent afirmou que isso poderia gerar um "perigoso constrangimento diplomático" para os EUA.

Por outro lado, a decisão desta sexta-feira permite que o governo mantenha a aplicação das políticas tarifárias, mesmo que contestadas, enquanto o processo judicial segue em andamento, informou a Bloomberg.

O Tribunal Federal fez referência a outra decisão da Suprema Corte ao devolver o caso para análise na instância inferior. Os juízes de apelação destacaram que o Tribunal de Comércio Internacional precisava avaliar se sua decisão respeitava a determinação do tribunal superior que limita o poder de juízes emitirem liminares universais, válidas para além das partes de um caso.

Os questionamentos sobre as tarifas partiram de um grupo de pequenas empresas e por uma coalizão de estados liderados por democratas. Eles alegaram que o presidente utilizou indevidamente a IEEPA (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional), que concede ao presidente Trump a autoridade sobre diversas transações financeiras em caráter emergencial.

Estados e empresas sustentam que a aplicação da IEEPA para tarifas é ilegal, já que a lei não menciona impostos e costuma ser usada para sanções e congelamento de ativos durante emergências nacionais. O governo Trump defende que o presidente possui ampla autoridade para impor tarifas sob essa lei raramente usada e que suas decisões não podem ser revisadas por tribunais.

A decisão do tribunal incide sobre as tarifas globais do chamado "Dia da Libertação" de Trump, fixadas em 10% e vigentes há meses, supostamente para lidar com déficits comerciais dos EUA. Também afeta os impostos adicionais sobre México, China e Canadá, justificados por Trump como resposta à crise do fentanil no país.

O julgamento abrange ainda as tarifas recíprocas, implementadas em 7 de agosto para dezenas de países sem acordos comerciais com o governo. Desde então, foram anunciadas exceções e prorrogações, deixando em aberto as tarifas finais para alguns países.

Os estados e empresas argumentam que os déficits comerciais são uma característica persistente da economia dos EUA, não uma emergência, e que as tarifas relacionadas ao fentanil seriam uma estratégia de negociação disfarçada, em vez de um esforço legítimo de contenção do tráfico da droga.

*A matéria está em atualização.