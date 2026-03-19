Anvisa suspende lotes de fórmula da Danone após contaminação por bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, 19, a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, de 800g, indicado para bebês de até 6 meses. O produto é produzido pela Danone.

A decisão foi tomada após a própria empresa comunicar o recolhimento voluntário de lotes específicos, depois que análises de fábrica identificaram a presença da toxina cereluida no produto.

A cereulida é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes, diarreia e sonolência excessiva, além de dificuldade de reação e de expressão.

Os lotes afetados são:

2026.09.07 (fab. 08/03/2025)

2026.10.03 (fab. 03/04/2025)

2026.09.09 (fab. 10/03/2025)

Outros lotes do produto não foram afetados.

Orientações da Anvisa

Quem utiliza a fórmula Aptamil Premium 1 deve verificar o número do lote na embalagem. Caso o produto faça parte dos lotes recolhidos, ele não deve ser consumido.

Para informações sobre troca ou devolução, a orientação é entrar em contato com a Danone por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas após consumir o produto, é importante procurar atendimento médico e informar qual alimento foi ingerido. Se possível, leve a embalagem.

O que diz a Danone

Em comunicado a Danone orientou os clientes após a detecção dos lotes contaminados com a toxina:

"A Danone jamais compromete a segurança dos alimentos e a saúde dos bebês. Todas as nossas fórmulas são fabricadas sob padrões rigorosos de qualidade e passam por mais de 500 controles antes de sair de nossas fábricas, ​sempre em conformidade com os requisitos de segurança e regulamentação aplicáveis.

Considerando e acompanhando atentamente as recentes evoluções internacionais relacionadas à detecção da presença da substância rara conhecida como cereulida em um ingrediente usado em fórmulas infantis, e mantendo desde Janeiro de 2026 um diálogo contínuo e transparente com a autoridade sanitária brasileira (Anvisa), fomos comunicados nos últimos dias sobre a atualização de uma nova avaliação conduzida pela agência.

Antecipando-se a esse cenário, a Danone reafirma seu compromisso inegociável com os mais elevados padrões regulatórios, de segurança e de qualidade dos alimentos, e decidiu, de forma proativa e preventiva, realizar na data de 19/03/2026 a retirada voluntária de um número limitado de 3 lotes, exclusivamente do produto Aptamil Premium 1 (800 g), no mercado brasileiro, em linha com a evolução das regulamentações que abrangem o portfólio local e, também, todo o portfólio global da companhia.

É importante destacar: apenas um número muito limitado de produtos está sendo retirado, e para os quais nossos controles internos indicam que já foram majoritariamente consumidos. Os lotes em questão foram fabricados exclusivamente com matérias-primas adquiridas em 2024 e se referem a produtos vendidos em 2025.

Se você tiver unidades desses lotes em casa (Aptamil Premium 1 - 800g com data de fabricação em: 08/03/2025; 10/03/2025; 03/04/2025), pedimos que entre em contato com nosso canal de atendimento ao consumidor para realizar a troca gratuita ou solicitar o ressarcimento total."

A empresa também disponibiliza canais de atendimento para dúvidas:

E-mail: dac@danone.com

Telefone e WhatsApp: 0800 701 7561

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 8h às 17h, exceto feriados

Casos envolvendo saúde: Atendimento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados.