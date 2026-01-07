Anvisa proíbe lote de fórmula infantil da Nestlé por contaminação

Restrição: Anvisa suspendeu lotes de fórmulas infantis da Nestlé no Brasil por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus (Nestlé/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10h52.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis da Nestlé no Brasil por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.
A medida consta da Resolução nº 32/2026, publicada nesta quarta-feira, 7, e tem caráter preventivo, segundo informou a própria Agência.
De acordo com o comunicado da Anvisa, o consumo de alimentos contaminados por cereulide pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.
A fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos afetados.
O recolhimento no Brasil faz parte de um recall global conduzido pela Nestlé após a detecção da toxina em produtos fabricados com um ingrediente proveniente de um fornecedor internacional de óleos terceirizados.
A substância foi identificada em insumos utilizados em uma fábrica localizada na Holanda, o que levou a empresa a adotar a medida em diversos países.
Em comunicado à BBC, a Nestlé confirmou que o recall é mundial e envolve lotes específicos de fórmulas infantis e de seguimento comercializadas em vários mercados.
A empresa afirmou que não há relatos confirmados de doenças associadas aos produtos, mas que optou pelo recolhimento “por excesso de cautela”. “A segurança e o bem-estar dos bebês são nossa prioridade absoluta”, declarou a companhia, que também pediu desculpas a pais e responsáveis.
A BBC informou ainda que produtos afetados foram vendidos em países como França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia, com nomes comerciais diferentes conforme o mercado. A Nestlé ressaltou que os demais produtos e lotes não incluídos no recall são seguros para consumo e garantiu reembolso aos consumidores.
No Brasil, a Anvisa listou lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Science Pro Sensitive e Alfamino, todos fabricados pela Nestlé Brasil Ltda.
A Agência destacou que a medida envolve exclusivamente os lotes identificados no comunicado oficial.
A Anvisa orienta pais e responsáveis a verificarem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto corresponda a um dos lotes recolhidos, ele não deve ser utilizado nem oferecido à criança. Os demais lotes não foram afetados pela decisão.
Para informações sobre troca ou devolução, os consumidores devem entrar em contato diretamente com a Nestlé Brasil por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) indicado na embalagem.
Se a criança apresentar sintomas como vômitos, diarreia ou letargia após o consumo de produtos dos lotes atingidos, a recomendação é buscar atendimento médico e, se possível, levar a embalagem do alimento.
A Anvisa também reforçou que fórmulas infantis são alimentos destinados a públicos específicos, precisam de registro na Agência e só devem ser utilizadas com orientação de profissionais de saúde, como médicos pediatras ou nutricionistas.
O órgão lembra ainda que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade.