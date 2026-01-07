Brasil

Anvisa proíbe lote de fórmula infantil da Nestlé por contaminação

Ação faz parte de um recall global da empresa; alimentos estão contaminados por cereulide

Restrição: Anvisa suspendeu lotes de fórmulas infantis da Nestlé no Brasil por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus (Nestlé/Divulgação)

Restrição: Anvisa suspendeu lotes de fórmulas infantis da Nestlé no Brasil por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus (Nestlé/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10h52.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis da Nestlé no Brasil por risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

A medida consta da Resolução nº 32/2026, publicada nesta quarta-feira, 7, e tem caráter preventivo, segundo informou a própria Agência.

De acordo com o comunicado da Anvisa, o consumo de alimentos contaminados por cereulide pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

A fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos afetados.

Recall global

O recolhimento no Brasil faz parte de um recall global conduzido pela Nestlé após a detecção da toxina em produtos fabricados com um ingrediente proveniente de um fornecedor internacional de óleos terceirizados.

A substância foi identificada em insumos utilizados em uma fábrica localizada na Holanda, o que levou a empresa a adotar a medida em diversos países.

Em comunicado à BBC, a Nestlé confirmou que o recall é mundial e envolve lotes específicos de fórmulas infantis e de seguimento comercializadas em vários mercados.

A empresa afirmou que não há relatos confirmados de doenças associadas aos produtos, mas que optou pelo recolhimento “por excesso de cautela”. “A segurança e o bem-estar dos bebês são nossa prioridade absoluta”, declarou a companhia, que também pediu desculpas a pais e responsáveis.

A BBC informou ainda que produtos afetados foram vendidos em países como França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia, com nomes comerciais diferentes conforme o mercado. A Nestlé ressaltou que os demais produtos e lotes não incluídos no recall são seguros para consumo e garantiu reembolso aos consumidores.

Lotes listados pela Anvisa

No Brasil, a Anvisa listou lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Science Pro Sensitive e Alfamino, todos fabricados pela Nestlé Brasil Ltda.

  • NANLAC SUPREME PRO 1 a 3 anos: lotes 5340046041, 5339046041, 5338046041, 5302046041 e 5301046041.
  • NAN SUPREME PRO 0 a 6 meses: lotes 5326046041, 5325046041, 5324046041, 5321046041, 5320046041, 5319046041 e 5321046043.
  • NESTOGENO 0 a 6 meses: lotes 5344046041, 5343046041, 5342046041 e 5341046041.
  • NAN SCIENCE PRO SENSITIVE: lote 5323046041.
  • NANLAC COMFOR 1 a 3 anos (800 g e 1,6 kg): lotes 5338046041, 5337046041, 5336046041, 5328046041, 5327046043, 5327046041, 53430460V2, 53390460V2, 53390460V1, 53380460V1 e 53370460V1.
  • ALFAMINO: lotes 52720017Y2, 51540017Y1 e 51060017Y1.

    Lotes interditados: Anvisa divulgou os lotes de fórmulas para bebês envolvidos no recall global (Anvisa/Reprodução)

    Recall global: a possível presença de uma toxina nos produtos levou a Nestlé a fazer um recall (Anvisa/Reprodução)

A Agência destacou que a medida envolve exclusivamente os lotes identificados no comunicado oficial.

Como checar o lote da sua fórmula

A Anvisa orienta pais e responsáveis a verificarem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto corresponda a um dos lotes recolhidos, ele não deve ser utilizado nem oferecido à criança. Os demais lotes não foram afetados pela decisão.

Para informações sobre troca ou devolução, os consumidores devem entrar em contato diretamente com a Nestlé Brasil por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas como vômitos, diarreia ou letargia após o consumo de produtos dos lotes atingidos, a recomendação é buscar atendimento médico e, se possível, levar a embalagem do alimento.

A Anvisa também reforçou que fórmulas infantis são alimentos destinados a públicos específicos, precisam de registro na Agência e só devem ser utilizadas com orientação de profissionais de saúde, como médicos pediatras ou nutricionistas.

O órgão lembra ainda que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade.

