Anvisa suspende venda de azeites da marca San Olivetto por irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira, 16, a venda de azeites da marca San Olivetto. Os produtos comercializados deverão ser apreendidos.

O texto também proíbe a distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos azeites em todo o país.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Por que a Anvisa proibiu a venda do San Olivetto?

A Anvisa proibiu a venda dos azeites da marca com base em inconsistências entre as informações apresentadas no rótulo e o que foi apurado pelo órgão.

Por exemplo, a empresa Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda é descrita como a responsável pela importação. No entanto, o CNPJ da companhia está suspenso desde 22 de maio de 2025 devido a problemas com informações cadastrais.

Uma situação semelhante acontece com a distribuidora.

A San Olivetto cita a Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda como responsável, mas a empresa está baixada desde 6 de novembro de 2024 devido à liquidação voluntária.

Anvisa determina que vendas devem ser interrompidas

Apesar da publicação da resolução, até o momento desta reportagem, ainda era possível encontrar o produto em algumas plataformas de venda.

A proibição foi definida após a Anvisa concluir que não era possível confirmar a origem do produto.

Por isso, todas as atividades comerciais com os azeites da marca estão proibidas e os lotes deverão ser apreendidos.

Para evitar o consumo de produtos irregulares, a recomendação é evitar a compra de azeites de origem desconhecida ou em canais informais.