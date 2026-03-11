Anvisa determina o recolhimento de suplementos alimentares; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de alguns suplementos alimentares em cápsula.

Foram suspensos os produtos das marcas Fit Slim+/Fits Anna e Fit Gold Premium/Fits Anna, da empresa Hervariano Verbena Nutrition LTDA.

Segundo a Anvisa, a ação foi motivada porque a empresa fabricava e vendia suplementos sem realizar anteriormente os devidos estudos de estabilidade. Esses estudos garantem que os produtos mantenham sua composição e qualidade do momento da fabricação até o vencimento.

Agora, ficam suspensos o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e a divulgação dos suplementos.

Recolhimento de produtos alimentícios

Na mesma decisão divulgada pela Anvisa, também foi determinado o recolhimento de produtos alimentícios.

Todos os produtos alimentícios feitos pelas empresas RVS Comercial LTDA e Dairu Comércio e Utilidades LTDA devem ser apreendidos. A medida ainda proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos produtos.

O órgão regulador informou que as empresas não apresentam licenças sanitárias e não foram encontradas nos endereços informados para inspeção.