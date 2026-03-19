Bolsonaro tem 'boa evolução', mas segue sem previsão de alta da UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou "boa evolução clínica e laboratorial" nas últimas 24 horas e segue sem previsão de alta da UTI do Hospital DF Star, em Brasília, afirma novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 19.

Em nota, profissionais da unidade hospitalar também dizem que o ex-presidente continua em "tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração".

Os cuidados de saúde envolvem "antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora".

Leia boletim médico:

"Brasília, 19 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"

Bolsonaro foi internado na UTI do DF Star, em Brasília, na manhã da última sexta, 13, após médicos constatarem uma broncopneumonia.

O ex-presidente tinha se sentido mal em sua cela, na Papudinha, onde está preso por tentativa de golpe de Estado, e recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para passar pelos exames de imagem e laboratoriais que comprovaram quadro clínico.