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Bolsonaro tem 'boa evolução', mas segue sem previsão de alta da UTI

Ex-presidente continua em tratamento com antibióticos, 'suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora'

Jair Bolsonaro: o ex-presidente continua em "tratamento de pneumonia bacteriana bilateral" (Ton Molina/Getty Images)

Jair Bolsonaro: o ex-presidente continua em "tratamento de pneumonia bacteriana bilateral" (Ton Molina/Getty Images)

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Publicado em 19 de março de 2026 às 13h02.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou "boa evolução clínica e laboratorial" nas últimas 24 horas e segue sem previsão de alta da UTI do Hospital DF Star, em Brasília, afirma novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 19.

Em nota, profissionais da unidade hospitalar também dizem que o ex-presidente continua em "tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração".

Os cuidados de saúde envolvem "antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora".

Leia boletim médico:

"Brasília, 19 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

  • Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
  • Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
  • Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
  • Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral
  • Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"

Bolsonaro foi internado na UTI do DF Star, em Brasília, na manhã da última sexta, 13, após médicos constatarem uma broncopneumonia.

O ex-presidente tinha se sentido mal em sua cela, na Papudinha, onde está preso por tentativa de golpe de Estado, e recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para passar pelos exames de imagem e laboratoriais que comprovaram quadro clínico.

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