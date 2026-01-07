Ação da Nestlé cai 2% após 'recall' de fórmulas com risco de contaminação

As ações da Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, recuam nos negócios desta quarta-feira, 7. Os papéis são negociados na SIX, uma das principais bolsas da Suíça, e caíam 1,8% por volta das 15h20 no horário local (11h35 em Brasília), valendo 74,78 francos suíços (R$ 507).

A queda nas ações coincide com o anúncio de um recall de lotes de produtos de nutrição infantil da Nestlé, incluindo as fórmulas SMA, BEBA e NAN, principalmente na Europa, devido à possível contaminação por uma toxina, a cereulide, que pode causar náusea e vômito.

O movimento adiciona pressão sobre o novo CEO, Philipp Navratil, que tenta retomar o crescimento por meio de uma revisão do portfólio após um período de instabilidade na gestão.

Ainda não há casos de contaminação

A companhia informou que, até o momento, não há confirmação de casos de doenças associados aos produtos recolhidos. O problema foi identificado após uma falha de qualidade em um ingrediente fornecido por um parceiro estratégico.

A Nestlé iniciou o recall, ativou fornecedores alternativos do insumo, aumentou a produção em algumas fábricas e acelerou a liberação de produtos não afetados para manter o abastecimento.

Reportagem da Reuters lembra que casos envolvendo fórmulas infantis costumam ter impacto relevante para as empresas do setor. A Reckitt, por exemplo, enfrenta centenas de processos nos Estados Unidos. As ações alegam que as fórmulas da companhia podem causar uma doença grave em bebês prematuros, o que é negado pela companhia.

Segundo a Reuters, a Reckitt avalia até mesmo se desfazer da Mead Johnson, unidade de negócios que produz as fórmulas e é alvo dos processos judiciais.

Gigante do setor

A Nestlé responde por quase um quarto do mercado global de nutrição infantil, estimado em US$ 92,2 bilhões, segundo a consultoria SkyQuest Technology Group. Embora não divulgue dados específicos de vendas por categoria, a divisão de Nutrição e Health Science — que inclui fórmulas infantis — representou 16,6% da receita total de 91,4 bilhões de francos suíços em 2024.

O recall envolve lotes vendidos em países europeus, além de Turquia, Argentina e Brasil.

De acordo com o comunicado da Anvisa, o consumo de alimentos contaminados por cereulide pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

A fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos produtos afetados.