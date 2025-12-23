Brasil

Anvisa proíbe venda de adoçante ainda não autorizado no Brasil

Segundo o órgão, o comércio, distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto estão proibidos no país

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h29.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu todos os lotes do produto Alulose da empresa Sainte Marie Importação e Exportação.

A determinação foi publicada em uma resolução na segunda-feira, 23.

Segundo o órgão, o comércio, distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto estão proibidos no país. 

Para justificar a decisão, a Anvisa afirma que a alulose não consta na lista de substâncias autorizadas pela agência para ser utilizada como adoçante ou ingrediente alimentar no Brasil.

Produtos novos devem ser autorizados pela Anvisa

A Anvisa explica ainda que todos os alimentos ou ingredientes sem histórico de consumo no Brasil são classificados como novos e, portanto, devem ser submetidos à avaliação da Anvisa.

Dessa forma, a empresa interessada deve apresentar documentos técnico-científicos para análise da Agência.

Nesta análise, a Anvisa verifica se o processo de fabricação desse novo alimento ou ingrediente não introduz ou concentra substâncias que possam ter efeitos danosos à saúde ou se a indicação de consumo não extrapola os níveis considerados seguros.

