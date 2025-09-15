Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Incêndio atinge fábrica de solúveis da Nestlé em Araras (SP); operação não foi afetada

Recentemente, a Nestlé anunciou um investimento de R$ 1 bilhão até 2028 para modernizar e ampliar a unidade responsável pela produção de Nescafé e achocolatados em pó

Nestlé: fábrica de Araras é resposnável pela produção de café solúvel Nescafé e achocolatados em pó (Redes Sociais/Reprodução)

Nestlé: fábrica de Araras é resposnável pela produção de café solúvel Nescafé e achocolatados em pó (Redes Sociais/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08h24.

Um incêndio atingiu a fábrica da Nestlé em Araras, interior de São Paulo, na tarde deste domingo (14). Imagens registradas por moradores mostram as chamas consumindo parte da estrutura industrial e uma nuvem preta se espalhando pela cidade, chamando a atenção de motoristas e pedestres.

Segundo a empresa, “não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva”. No momento do incidente, não havia pessoas no local. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e conseguiu controlar o incêndio rapidamente. Equipes da Nestlé seguem atuando para garantir que não haja novos focos. A companhia reforça que “tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade”.

Fábrica estratégica e investimentos bilionários

Fabrica; Nestlé; Araras/SP; Nescau; Nescafé; Produção; Alimentos

A fábrica de Araras é responsável principalmente pela produção de café solúvel Nescafé e achocolatados em pó. Possui capacidade para produzir cerca de 33 mil toneladas de Nescafé por ano, distribuídas em embalagens em vidro, sachês e latas, além de 2 bilhões de latas anuais de achocolatados para o mercado interno e exportação. A unidade também produz tampas e fundos para embalagens e investe em tecnologias para reduzir impactos ambientais.

Recentemente, a Nestlé anunciou um investimento de R$ 1 bilhão até 2028 para modernizar e ampliar a unidade, com foco em aumento da capacidade produtiva e eficiência energética, consolidando o papel estratégico da fábrica na produção global de Nescafé. A unidade já exporta para 65 países, e a expansão vai aumentar a capacidade produtiva em 10%.

O aporte faz parte do plano mais amplo de R$ 7 bilhões para o Brasil, anunciado pela empresa em 2025, e se soma aos R$ 500 milhões já destinados à área de cafés no país no primeiro semestre de 2025.

A Nestlé destacou que “o foco está na modernização da linha de produção, com incorporação de tecnologias de ponta e maior automação, reforçando a competitividade internacional do café brasileiro”.

O investimento reforça o protagonismo da unidade de Araras na estratégia global da Nestlé para cafés. Segundo Fábio Kuhn, diretor da fábrica, a modernização amplia a competitividade internacional do produto fabricado no Brasil, com impactos diretos na cadeia produtiva local. “A fábrica de Araras é parte fundamental da história da Nestlé Brasil e continuará sendo protagonista do nosso futuro”, afirmou.

Além das melhorias industriais, os recursos destinados ao setor incluem inovação no portfólio, aumento da produção de cápsulas e soluções para o mercado profissional, por meio da divisão Nestlé Professional.

Acompanhe tudo sobre:NestléIncêndios

Mais de Negócios

Gabriel Farrel, fundador da pizzaria Borda e Lenha, morre em salto de paraquedas no Rio

Quais são as maiores empresas de material de construção do Brasil? Veja quanto elas faturam

Esta empresa chegou a valer US$ 1,4 bilhão. Uma nova lei na Índia levou ela a fechar as portas

A empresa dele cresceu 1.631% com educação personalizada para médicos que sonham com a residência

Mais na Exame

Mundo

China e EUA retomam negociações em Madri nesta segunda-feira, 15

Mercados

Petróleo avança com ataques a refinarias russas e pressão de Trump por sanções energéticas

Negócios

Gabriel Farrel, fundador da pizzaria Borda e Lenha, morre em salto de paraquedas no Rio

Brasil

Laudo aponta que baixa temperatura causou explosão em fábrica da Enaex no Paraná